ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απώλειες στη Wall Street και εκτόξευση πετρελαίου
Χρηματιστήρια
23:19 - 23 Απρ 2026

Απώλειες στη Wall Street και εκτόξευση πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη 23/4, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά τους, καθώς η πτώση στον κλάδο του λογισμικού και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσαν την αβεβαιότητα των επενδυτών σχετικά με την πορεία του πολέμου με το Ιράν.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,41% κλείνοντας στις 7.108,40 μονάδες, αφού νωρίτερα είχε καταγράψει νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,89%, ολοκληρώνοντας στις 24.438,50 μονάδες, ενώ και αυτός είχε προηγουμένως αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό στη συνεδρίαση. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 179,71 μονάδες ή 0,36%, στις 49.310,32 μονάδες.

Οι μετοχές των IBM και ServiceNow κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, άνω του 8% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Παρότι η IBM ξεπέρασε τις εκτιμήσεις σε έσοδα και κέρδη, διατήρησε αμετάβλητες τις ετήσιες προβλέψεις της, γεγονός που απογοήτευσε τους επενδυτές. Στην περίπτωση της ServiceNow, η ανάπτυξη των εσόδων από συνδρομές επηρεάστηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αρνητικά κινήθηκαν και άλλες μετοχές του κλάδου του λογισμικού. Η Microsoft υποχώρησε περίπου 4%, η Palantir Technologies έχασε πάνω από 7%, ενώ η Oracle σημείωσε πτώση περίπου 6%. Παράλληλα, το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) υποχώρησε περίπου 6%.

«Οι μετοχές προσπαθούν να σταθεροποιηθούν μετά από μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από τα χαμηλά του Μαρτίου», δήλωσε ο Chris Kampitsis, διαχειριστικός εταίρος της Barnum Financial Group. Όπως σημείωσε, η αγορά πιθανότατα θα κινηθεί σε εύρος διακύμανσης το επόμενο διάστημα, εν αναμονή νέων καταλυτών.

Παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αγορές έχουν γίνει λιγότερο ευαίσθητες στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, ο πόλεμος εξακολουθεί να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα, καθώς έχει εξελιχθεί σε ναυτική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με καταλήψεις εμπορικών πλοίων και από τις δύο πλευρές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να εξουδετερώνει κάθε σκάφος» που τοποθετεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία διστακτικότητα».

Αργότερα, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια Brent να ξεπερνούν τα 105 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού δικτύου N12 που ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου αποχώρησε από την ομάδα διαπραγματεύσεων, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενίσχυση της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης. Το δημοσίευμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, αντιαεροπορικά συστήματα ενεργοποιήθηκαν στην Τεχεράνη, με το πρακτορείο Mehr να κάνει λόγο για «εμπλοκή εχθρικών στόχων», μετά από προηγούμενες αναφορές για ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστοιχιών στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η παράταση της εκεχειρίας κρίθηκε αναγκαία λόγω της «σοβαρά κατακερματισμένης» ιρανικής κυβέρνησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/04/2026 - 23:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street
Επιχειρήσεις

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων
Ειδήσεις

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.
Χρηματιστήρια

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ
Ειδήσεις

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
29/07/2026 - 11:04

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα άνω του €1 εκατ. 8 διήμερα λουκέτα - Στο 37,42% η παραβατικότητα

Πολιτική
29/07/2026 - 10:58

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Πολιτική
29/07/2026 - 10:47

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους, με απόφαση Δένδια

Magazino
29/07/2026 - 10:40

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό των παιδιών προσφύγων

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:37

BBC: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:23

ΗΠΑ: Έρχεται «ψαλίδι» στην επιδότηση του Medicare για εκατομμύρια ηλικιωμένους

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 10:16

ΟΤΕ: Ισχυρή κερδοφορία το β' τρίμηνο - Τελικό μέρισμα ανά μετοχή €0,90214, αυξημένο κατά 21,7%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:08

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 10:07

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €336 εκατ. στο εξάμηνο, αυξημένα κατά 22% ετησίως

Ειδήσεις
29/07/2026 - 10:02

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Καλαμαριά – Αναζητούνται οι δράστες

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ