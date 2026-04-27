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Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν εν αναμονή των εξελίξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Χρηματιστήρια
20:14 - 27 Απρ 2026

Οι ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν εν αναμονή των εξελίξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα 27/4, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ, ενώ παράλληλα στρέφουν την προσοχή τους στις επικείμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε τα πρωινά του κέρδη και έκλεισε τη συνεδρίαση με πτώση 0,3%, με τις βασικές αγορές και τους κλάδους να εμφανίζουν μεικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: -0,14% στις 24.094,32 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: -0,19% στις 8.141,92 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: -0,56% στις 10.321,59 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,01% στις 17.692,90 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,04% στις 47.673,91 μονάδες

Οι τραπεζικές μετοχές παρέμειναν συγκρατημένες ενόψει των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων από μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους μέσα στην εβδομάδα, όπως οι Barclays, UBS, Deutsche Bank και BNP Paribas.

Οι τιμές της ενέργειας κινήθηκαν ανοδικά, με το Brent crude να ενισχύεται κατά 0,9% στα 106,37 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate κατέγραψε άνοδο 0,7% στα 95,07 δολάρια.

Σύμφωνα με το Axios, το Ιράν φέρεται να κατέθεσε νέα πρόταση προς τις ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό της σύγκρουσης, με παράλληλη αναβολή των πυρηνικών συνομιλιών για μεταγενέστερο χρόνο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση του προέδρου Donald Trump να ακυρώσει σχέδια αποστολής του ειδικού απεσταλμένου Steve Witkoff και του Jared Kushner για συνομιλίες στο Πακιστάν, ενώ σε ανάρτησή του έκανε λόγο για χαμένο χρόνο και κάλεσε την Τεχεράνη να επικοινωνήσει απευθείας με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά της Ιρανικής κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baqaei δήλωσε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τις ΗΠΑ.

Στις αγορές, η γερμανική εταιρεία ανεμογεννητριών Nordex σημείωσε άνοδο 5,7% μετά από ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου, ενώ κέρδη κατέγραψαν επίσης οι Oersted και Vestas Wind Systems.

Παράλληλα, η βρετανική ενεργειακή εταιρεία Shell ανακοίνωσε συμφωνία εξαγοράς της καναδικής ARC Resources έναντι 16,4 δισ. δολαρίων, με τη μετοχή της να υποχωρεί ελαφρώς.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στις επικείμενες συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών, καθώς συνεδριάζουν η Federal Reserve, η European Central Bank και η Bank of England, με τις αγορές να αναμένουν διατήρηση επιτοκίων αλλά και σήματα για μελλοντικές κινήσεις.

Στο γεωπολιτικό και πολιτικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις εξελίξεις στις ΗΠΑ μετά το περιστατικό ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον το Σάββατο, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Τέλος, αναμένονται οικονομικά στοιχεία από τη Deutsche Börse, καθώς και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης GfK στη Γερμανία.

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