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Πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη - «Ράλι» στην Ασία μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας
Χρηματιστήρια
10:54 - 18 Σεπ 2026

Πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη - «Ράλι» στην Ασία μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικές τάσεις παρατηρούνται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Παρασκευής (18/9) με τη νομισματική πολιτική να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, -που διαρκεί πλέον περισσότερο από έξι μήνες-, εμφανίζει ελάχιστες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, διατηρώντας τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και ενισχύοντας τους φόβους για τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx χάνει 0,15% στις 641.64 μονάδες, με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX χάνει 0,47% στις 25,611.74 μονάδες, ενώ πτώση καταγράφει και ο βρετανικός FTSE που αποδυναμώνεται κατά 0,47% στις 25,611.74 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας υποχωρεί 0,25% στις 10,788.94 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ΙΒΕΧ της Ισπανίας μειώνεται κατά 0,38% στις 19,760.36 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου χάνει 0,24% στις 52,264.50 μονάδες.

Ασία: Άνοδος με στήριξη από την υποχώρηση του πετρελαίου

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση τα περισσότερα χρηματιστήρια στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου προσέφερε στήριξη, ενώ οι επενδυτές προσπαθούσαν να αξιολογήσουν τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών διεθνώς να περιορίσουν τον πληθωρισμό, την ώρα που η Ιαπωνία προχώρησε σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων, αν και με μια πιο ήπια προσέγγιση, η οποία οδήγησε το γεν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία ο δείκτης Nikkei ενισχύθηκε 1,52% στις 65,114.00 μονάδες, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψε στη Νότια Κορέα και ο Kospi ο οποίος ανέβηκε 2,66% στις 6,894.23 μονάδες.

Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite κέρδισε 0,94% στις 3,911.87 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε επίσης άνοδο 0,54% στις 24,735.50 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty κέρδισε 0,28% στις 23,334.80 μονάδες. Στον αντίποδα, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε οριακά κάτω από το μηδέν στις 8,731.20 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε περίπου 0,7%, στα 157,1 γεν ανά δολάριο, μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, στο 1,25%, όπως αναμενόταν. Ωστόσο, η απόφαση ενθάρρυνε τους επενδυτές που ποντάρουν σε περαιτέρω πτώση του γεν, καθώς δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφώνησαν με την αύξηση των επιτοκίων.

«Ο τόνος της ανακοίνωσης, σε συνδυασμό με την αντίθεση δύο μελών στην απόφαση για αύξηση των επιτοκίων, αφήνει να παραμένουν οι αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας θα είναι προσεκτική στη συνέχιση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Φρεντ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος της HSBC για την Ασία.

«Παρότι διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων φαίνονται απίθανες, οι επενδυτές θα αναζητήσουν ενδείξεις για το κατά πόσο οι αξιωματούχοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο».

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