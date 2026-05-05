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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο μέσα σε κλίμα πολεμικής έντασης και ενεργειακής αναταραχής
Χρηματιστήρια
20:09 - 05 Μάι 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο μέσα σε κλίμα πολεμικής έντασης και ενεργειακής αναταραχής

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν υψηλότερα την Τρίτη 5/5, καθώς οι επενδυτές αποτιμούσαν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με άνοδο σχεδόν 0,69% στις 609,72 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Φρανκφούρτη, Παρίσι και Μιλάνο κατέγραψαν κέρδη, ωστόσο ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε αντίθετα από το γενικό θετικό κλίμα. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: +1,67% στις 24.392,27 μονάδες

Βρετανικός FTSE: -1,40% στις 10.219,11 μονάδες

Γαλλικός CAC: +1,08% στις 8.062,31 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +1,80% στις 17.667,70 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +2,27% στις 48.557,50 μονάδες

Οι παγκόσμιες αγορές ταράχθηκαν τη Δευτέρα, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φάνηκε να οδεύει προς κατάρρευση, μετά από επιθέσεις με ιρανικά drones και πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι βύθισαν ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα «σβηστεί από τον χάρτη» αν στοχεύσει αμερικανικά πλοία που προστατεύουν εμπορικά πλοία στη διέλευση των στενών.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο δέχθηκε πυρά από το Ιράν στην ίδια θαλάσσια περιοχή, προσθέτοντας ειρωνικά: «Ίσως είναι ώρα η Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αποστολή!».

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες έκλεισαν απότομα χαμηλότερα τη Δευτέρα και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, λόγω φόβων ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, ενδεχομένως οδηγώντας σε παγκόσμια ύφεση. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο εταιρικό μέτωπο, η τηλεπικοινωνιακή Vodafone ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της κοινοπραξίας VodafoneThree, μετά την εξαγορά του μεριδίου της CK Hutchinson από το Χονγκ Κονγκ. Η συμφωνία, αξίας 4,3 δισ. λιρών (5,81 δισ. δολαρίων), καθιστά τη Vodafone μοναδικό ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι μετοχές της Vodafone έκλεισαν με πτώση 2,2%.

Παράλληλα, η ιταλική τράπεζα UniCredit ανακοίνωσε αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, καταγράφοντας το 21ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο και το καλύτερο στην ιστορία της. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 16,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 3,2 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η τράπεζα, η οποία επιδιώκει την αμφιλεγόμενη εξαγορά της γερμανικής Commerzbank, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της, στοχεύοντας σε καθαρά κέρδη τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ για το 2026. Οι μετοχές της στο Μιλάνο ενισχύθηκαν σχεδόν κατά 5,9%.

Η γερμανική Rheinmetall έκλεισε με άνοδο 3,4%, μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοινώθηκαν μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση στα 1,94 δισ. ευρώ, αλλά υπολείπονταν των προσδοκιών των 2,3 δισ. ευρώ. Η εταιρεία αναμένει ότι η ανάπτυξη στο πρώτο εξάμηνο θα ακολουθήσει παρόμοια πορεία με πέρυσι, όταν τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 37%.

Νωρίτερα την Τρίτη, η HSBC, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης, ανακοίνωσε προ φόρων κέρδη πρώτου τριμήνου 9,4 δισ. δολαρίων, ελαφρώς χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

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