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Ανοδικό ξεκίνημα στη Wall Street – Μάκρο και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
16:50 - 08 Μάι 2026

Ανοδικό ξεκίνημα στη Wall Street – Μάκρο και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Με κέρδη άνοιξε σήμερα, Παρασκευή (8/5), το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά τη δημοσιοποίηση καλύτερων του αναμενομένου στοιχείων για την αγορά εργασίας του Απριλίου και ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν.  

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones «παίζει» στις 49.697,21 μονάδες με κέρδη 0,20%, ο Nasdaq κινείται στις 26.036,43 μονάδες με άνοδο 0,89% και ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,51% αγγίζοντας τις 7.374,75 μονάδες.

Την άνοδο στηρίζουν κυρίως οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, όπως η Micron Technology και η Qualcomm. Η μετοχή της Micron σημείωσε άνοδο σχεδόν 4% με το «καλημέρα» (λίγο αργότερα κερδίζει σχεδόν +8%), ενώ η Qualcomm «εκτινάχθηκε» κατά 6% περίπου, καταγράφοντας τέταρτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, οι νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 115.000 τον προηγούμενο μήνα, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones και ανέμεναν αύξηση κατά 55.000 θέσεις. Παράλληλα, το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρέμεινε στο 4,3%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον «θα πρέπει να γνωρίζει κάτι μέσα στη μέρα» σχετικά με την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση ειρήνευσης. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει τα μηνύματα που έλαβε από τις ΗΠΑ μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, χωρίς ωστόσο να έχει καταλήξει ακόμη σε απόφαση.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν οριακά, με τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate να καταγράφουν πτώση σχεδόν 1%, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, παρά το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στα Στενά του Ορμούζ. Και οι δύο πλευρές υποστήριξαν ότι δέχθηκαν πρώτες επίθεση. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις «αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις και απάντησαν με πλήγματα αυτοάμυνας», ενώ τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέσχιζαν την περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «δεν υπήρξαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές στους Ιρανούς επιτιθέμενους». Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ως «ένα απλό χτύπημα αγάπης».

Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite είχαν σημειώσει νέα ιστορικά υψηλά στην προηγούμενη συνεδρίαση, πριν υποχωρήσουν, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επαναλειτουργήσουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέσω ενός «μη ρεαλιστικού σχεδίου», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν προκαλέσει.

Οι αγορές έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες συνεδριάσεις χάρη και στην ισχυρή περίοδο ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων, με τους τρεις βασικούς δείκτες να οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη. Τα θετικά αποτελέσματα των τεχνολογικών εταιρειών έχουν θέσει τον Nasdaq σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου 3%, ενώ ο S&P 500 κατευθύνεται προς κέρδη περίπου 2%. Ο Dow Jones εμφανίζει πιο συγκρατημένη άνοδο, περίπου 0,7% από την αρχή της εβδομάδας.

Ο επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της PNC Asset Management, Γιουνγκ-Γιου Μα, εκτίμησε ότι η δυναμική των εταιρικών κερδών θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κέρδη είναι ευρείας βάσης», ανέφερε μιλώντας στο CNBC και την εκπομπή «The Exchange» την Πέμπτη. «Αν κοιτάξει κανείς προς το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, η αγορά και οι αναλυτές εξακολουθούν να αναμένουν αύξηση κερδών περίπου 20% ή και περισσότερο σε ετήσια βάση. Επομένως, δεν βλέπουμε τη δυναμική να εξασθενεί. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ασφαλώς, αλλά η τάση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή».

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