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Πιέσεις στη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
23:11 - 07 Μάι 2026

Πιέσεις στη Wall Street μετά τα ιστορικά υψηλά – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Απώλειες κατέγραψαν την Πέμπτη (7/5) οι βασικοί δείκτες της Wall Street, μετά τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,63% στις 49.596,60 μονάδες, ο S&P 500 έχασε 0,40% στις 7.335,66 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ήπιες ζημιές 0,13% στις 25.806,20 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε μετά από το στιγμιαίο του ρεκόρ, επηρεασμένος κυρίως από τις πιέσεις που δέχθηκαν μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, όπως η Amazon, αλλά και εταιρείες του κλάδου των ημιαγωγών όπως η Broadcom και η Micron Technology. Παράλληλα, ο Nasdaq σημείωσε πτώση 0,2%, παρότι νωρίτερα είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Dow Jones έχασε περίπου 334 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,7%.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν έντονη μεταβλητότητα. Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 94,81 δολάρια το βαρέλι με μικρή πτώση 0,28%, ενώ το Brent διαμορφώθηκε στα 100,06 δολάρια, σημειώνοντας απώλειες 1,19%. Νωρίτερα μέσα στη μέρα, οι τιμές είχαν κινηθεί αισθητά χαμηλότερα, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Καθοριστικό ρόλο στο επενδυτικό κλίμα έπαιξαν πληροφορίες του Axios, σύμφωνα με τις οποίες ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης και τη δημιουργία πλαισίου για νέες συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική, με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών να δηλώνει πως η πρόταση της Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αξιολογείται.

Την ίδια στιγμή, Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί «μη ρεαλιστικά σχέδια» για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη ζητά αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστη.

Παρά τη νευρικότητα των αγορών, οι επενδυτές εξακολουθούν να στηρίζονται στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Ξεχώρισαν οι μετοχές της Fortinet, που εκτινάχθηκαν κατά 22% μετά την αναβάθμιση των προβλέψεών της, καθώς και της Peloton, η οποία ενισχύθηκε κατά 5% χάρη σε καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα.

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