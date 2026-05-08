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ΗΠΑ: Στο 4,3% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο
Ειδήσεις
16:01 - 08 Μάι 2026

ΗΠΑ: Στο 4,3% παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε 115.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, περισσότερες από τις αναμενόμενες, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 4,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (Bureau of Labor Statistics) που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (8/5).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, τα στοιχεία για την απασχόληση του Απριλίου δείχνουν μια αναμενόμενη επιβράδυνση σε σχέση με τον Μάρτιο, όταν δημιουργήθηκαν -με αναθεωρημένα στοιχεία- 185.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που είχε ενισχυθεί από παράγοντες όπως η λήξη μεγάλων απεργιών, αλλά και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης τον περασμένο μήνα ήταν σημαντικά ισχυρότερη από τις 65.000 θέσεις που είχαν εκτιμήσει οι οικονομολόγοι. Δεν αναμενόταν καμία μεταβολή στο ποσοστό ανεργίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αναμενόταν να επηρεάσει αρνητικά τα στοιχεία απασχόλησης του Απριλίου, ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου. Η υγεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ και της ευρύτερης οικονομίας θα μπορούσε να επηρεαστεί αρνητικά, εάν οι τιμές της βενζίνης παραμείνουν επίμονα υψηλές, περιορίζοντας την καταναλωτική δαπάνη, αυξάνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις και ενδεχομένως μετακυλίοντας τις πιέσεις σε υψηλότερες τιμές για άλλα αγαθά και υπηρεσίες.

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