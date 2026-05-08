ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου λόγω των νέων συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο
Εμπορεύματα
13:34 - 08 Μάι 2026

Αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου λόγω των νέων συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Παρασκευή (8/5), μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 22 σεντς, ενισχυμένα αυτή την ώρα κατά 0,50% στα 100,56 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας προηγουμένως ενισχυθεί έως και κατά 3%. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται περίπου κατά 5 σεντς, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,08% στα 94,98 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση, και τα δύο συμβόλαια εξακολουθούν να κατευθύνονται προς πτώση άνω του 7%.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων τώρα, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στον Κόλπο, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέες επιθέσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον ανέμενε την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τερματισμό της σύγκρουσης.

Αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει και επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της εν λόγω σύγκρουσης.

«Το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί η προσφορά από τα κράτη του Κόλπου, ποια θα είναι η κατάσταση των αποθεμάτων καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο αιχμής της ζήτησης βενζίνης και ποια μορφή θα έχουν οι κυρώσεις μετά από μια συμφωνία, είναι όλα ζητήματα που αξίζουν προσοχής. Όμως κανένα από αυτά δεν μπορεί να εξεταστεί μέχρι να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στις εχθροπραξίες», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς.

«Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να υπερβάλλει σχετικά με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και μια αγορά με προκατάληψη υπέρ της αισιοδοξίας συνεχίζει να το αποδέχεται», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης πετρελαϊκών αγορών Vanda Insights.

«Παραδόξως, κάθε φορά η ανάκαμψη είναι σταδιακή και ατελής, γεγονός που καθιστά αυτές τις παραπλανητικές κινήσεις της αγοράς τουλάχιστον εν μέρει αποτελεσματικές».

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) διερευνά συναλλαγές πετρελαίου συνολικής αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη.

Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν «short positions», δηλαδή στοιχήματα στην πτώση των τιμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα χρηματιστήρια Intercontinental Exchange (ICE) και Chicago Mercantile Exchange (CME), λίγο πριν από δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με καθυστερήσεις επιθέσεων, την εκεχειρία ή άλλες αλλαγές στην πολιτική έναντι του Ιράν, που οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ανοδικές τάσεις στο φυσικό αέριο, ενίσχυση στα μέταλλα - Υποχώρηση για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας αύξηση 1,83% στα 44,36 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,36% στα 4,727.81 δολάρια η ουγγιά, ενώ άνοδο σημειώνει και το ασήμι κατά 0,95% στα 80,94 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει κέρδη 1,83% στα 6,298.00 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί 0,41% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1769 δολάρια προς ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,37% με την ισοτιμία στα 1,3615 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8644 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παγκόσμιο ράλι στις τιμές τροφίμων: Σε υψηλό τριετίας ο δείκτης του FAO
Ειδήσεις

Παγκόσμιο ράλι στις τιμές τροφίμων: Σε υψηλό τριετίας ο δείκτης του FAO

Μουσείο Ακρόπολης: Διήμερο εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων
Magazino

Μουσείο Ακρόπολης: Διήμερο εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση κατά 30,5% του εμπορικού ελλείμματος τον Μάρτιο
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Συρρίκνωση κατά 30,5% του εμπορικού ελλείμματος τον Μάρτιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Κοντά στα $89 παραμένει το Brent

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent
Εμπορεύματα

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ