Αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου λόγω των νέων συγκρούσεων στον Περσικό Κόλπο

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρώς την Παρασκευή (8/5), μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημειώνουν άνοδο 22 σεντς, ενισχυμένα αυτή την ώρα κατά 0,50% στα 100,56 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας προηγουμένως ενισχυθεί έως και κατά 3%. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται περίπου κατά 5 σεντς, καταγράφοντας μικρή άνοδο 0,08% στα 94,98 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι σε εβδομαδιαία βάση, και τα δύο συμβόλαια εξακολουθούν να κατευθύνονται προς πτώση άνω του 7%.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων τώρα, αμερικανικές και ιρανικές δυνάμεις συγκρούστηκαν στον Κόλπο, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχθηκαν νέες επιθέσεις, την ώρα που η Ουάσινγκτον ανέμενε την απάντηση της Τεχεράνης στην πρότασή της για τερματισμό της σύγκρουσης.

Αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει και επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της εν λόγω σύγκρουσης.

«Το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθεί η προσφορά από τα κράτη του Κόλπου, ποια θα είναι η κατάσταση των αποθεμάτων καθώς πλησιάζουμε στην περίοδο αιχμής της ζήτησης βενζίνης και ποια μορφή θα έχουν οι κυρώσεις μετά από μια συμφωνία, είναι όλα ζητήματα που αξίζουν προσοχής. Όμως κανένα από αυτά δεν μπορεί να εξεταστεί μέχρι να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση στις εχθροπραξίες», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τζον Έβανς.

«Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να υπερβάλλει σχετικά με τις προοπτικές αποκλιμάκωσης και μια αγορά με προκατάληψη υπέρ της αισιοδοξίας συνεχίζει να το αποδέχεται», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας ανάλυσης πετρελαϊκών αγορών Vanda Insights.

«Παραδόξως, κάθε φορά η ανάκαμψη είναι σταδιακή και ατελής, γεγονός που καθιστά αυτές τις παραπλανητικές κινήσεις της αγοράς τουλάχιστον εν μέρει αποτελεσματικές».

Εν τω μεταξύ, η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) διερευνά συναλλαγές πετρελαίου συνολικής αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Πέμπτη.

Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν «short positions», δηλαδή στοιχήματα στην πτώση των τιμών, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στα χρηματιστήρια Intercontinental Exchange (ICE) και Chicago Mercantile Exchange (CME), λίγο πριν από δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με καθυστερήσεις επιθέσεων, την εκεχειρία ή άλλες αλλαγές στην πολιτική έναντι του Ιράν, που οδήγησαν σε πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Ανοδικές τάσεις στο φυσικό αέριο, ενίσχυση στα μέταλλα - Υποχώρηση για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Παρασκευής σημειώνοντας αύξηση 1,83% στα 44,36 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,36% στα 4,727.81 δολάρια η ουγγιά, ενώ άνοδο σημειώνει και το ασήμι κατά 0,95% στα 80,94 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός καταγράφει κέρδη 1,83% στα 6,298.00 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί 0,41% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1769 δολάρια προς ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,37% με την ισοτιμία στα 1,3615 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8644 λίρα ανά ευρώ.