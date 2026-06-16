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Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
10:47 - 16 Ιουν 2026

Θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές με φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς η ανακοίνωση για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει το επενδυτικό κλίμα και τροφοδοτεί την αισιοδοξία για αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Στις αγορές της Ασίας ο Nikkei 225 ανέβηκε σε νέο ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό, ενώ ο TOPIX υποχώρησε κατά 0,20% και ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,98%, τη στιγμή που ο μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ υποχώρησε κατά 1,55%.

Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,25%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

Στην Ευρώπη, οι αγορές άνοιξαν στα «πράσινα», με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να «παίζει» στις 634,96 μονάδες με άνοδο 0,08% και τα περισσότερα χρηματιστήρια σε ανοδική τροχιά.

Ειδικότερα, ο γερμανικός DAX κινείται στις 24,917.84 με άνοδο 0,06% και ο γαλλικός CAC στις 8,411.17 με κέρδη 0,32%, ενώ ο βρετανικός FTSE αγγίζει τις 10,441.97 με άνοδο 0,11%.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός ΙΒΕΧ βρίσκεται στις 19,064.23 μονάδες με άνοδο 0,17% και ο ιταλικός ΜΙΒ «παίζει» στις 52,322.50 με κέρδη 0,94%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία.

«Θα έλεγα ότι συνολικά η αντίδραση της αγοράς ήταν αρκετά θετική», δήλωσε ο Keith Lerner, επικεφαλής επενδύσεων και στρατηγικός αναλυτής της αγοράς στην Truist Wealth και συμπλήρωσε:

«Παρότι ο S&P 500 δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προηγούμενα υψηλά του, η εικόνα κάτω από την επιφάνεια δείχνει οικονομική ανθεκτικότητα. Περιμένω μεγαλύτερη μεταβλητότητα βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι δύσκολο να παραπονεθεί κανείς όταν η αγορά έχει ανακάμψει σημαντικά από τα χαμηλά του Μαρτίου και εξακολουθεί να διατηρείται σε καλό επίπεδο.»

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