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Βρετανία: Συλλήψεις για ύποπτες ενέργειες με εκρηκτικά κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις
12:44 - 27 Σεπ 2026

Βρετανία: Συλλήψεις για ύποπτες ενέργειες με εκρηκτικά κοντά σε βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν στη δυτική Αγγλία ως ύποπτοι για ενέργειες με εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται συχνά από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Σύμφωνα με το CNN, στην περιοχή Whelford του Gloucestershire, στη νότια Αγγλία, εκκενώθηκαν αρκετά ακίνητα «μετά την κήρυξη κατάστασης μείζονος συμβάντος», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Το Whelford βρίσκεται κοντά στην αεροπορική βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στο Fairford, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά B-1 που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η βάση αποτελεί επίσης προκεχωρημένη επιχειρησιακή τοποθεσία της US Global Strike Command, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας.

Το CNN απευθύνθηκε στην 501st Combat Support Wing της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία εδρεύει στο Fairford. Το Reuters μετέδωσε δήλωση εκπροσώπου της μονάδας, σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές δυνάμεις «παραμένουν σε επαγρύπνηση και θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των Αμερικανών στρατιωτικών, των πολιτών, των εργολάβων και των οικογενειών τους».

Έλεγχοι σε οχήματα

«Η ειδική ομάδα του Στρατού για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών εξετάζει αυτή τη στιγμή αρκετά οχήματα. Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται σε ένα κοντινό κέντρο αναψυχής», ανέφερε η αστυνομία.

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ζώνη αποκλεισμού, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι το περιστατικό θεωρείται υπό έλεγχο και να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν ισχυρή παρουσία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι ένοπλοι αστυνομικοί απέκλειαν την πρόσβαση στην κεντρική πύλη της βάσης.

Η βάση του Fairford και οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Τον Μάρτιο, η βρετανική κυβέρνηση έδωσε άδεια στην αμερικανική Πολεμική Αεροπορία να χρησιμοποιήσει το Fairford για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων πυραύλων, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, χρησιμοποιούνταν σε επιθέσεις κατά πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μήνες αργότερα, η Βρετανία δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της είναι έτοιμες να προστατεύσουν τη χώρα από οποιαδήποτε επίθεση, μετά από προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σχετικά με τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας είναι έτοιμες να διατηρήσουν ασφαλές το Ηνωμένο Βασίλειο από κάθε είδους επιθέσεις, είτε στο έδαφός μας είτε από το εξωτερικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

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