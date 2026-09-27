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Ανδρουλάκης: Οι πολίτες δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες - Ζητά άμεσα μέτρα για τα καύσιμα
Πολιτική
12:19 - 27 Σεπ 2026

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες - Ζητά άμεσα μέτρα για τα καύσιμα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με ανάρτησή του στο Facebook, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών στα καύσιμα και της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες χρειάζονται άμεσα μέτρα και όχι νέες εξαγγελίες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρότεινε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ από την αύξηση των τιμών, εντατικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αντίστοιχες παρεμβάσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, και επέκρινε την κυβέρνηση για τη διαρκή, όπως υποστήριξε, επίκληση της ανάγκης για ευρωπαϊκές λύσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα, πριν η αύξηση του κόστους ενέργειας επιβαρύνει περαιτέρω τα νοικοκυριά και την οικονομία.

Όπως τονίζει αναύτισε ανάρτηση του:

«Οι τιμές στα καύσιμα ανεβαίνουν. Το κόστος μεταφέρεται στην παραγωγή, στις μεταφορές, στα προϊόντα, στη θέρμανση και τελικά στην τσέπη κάθε πολίτη.

Και η κυβέρνηση τι κάνει; Ανακοινώνει ότι … θα ανακοινώσει μέτρα.

Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.

Και μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, κυβερνητικά στελέχη αντιμετωπίζουν με τις δηλώσεις τους την οικονομική πίεση των πολιτών ως προσωπική τους αποτυχία.

«Δεν έχεις 10 ευρώ; Πάρε λεωφορείο».

«Δεν βγαίνει ο μήνας; Είσαι κακομοίρης».

Αυτή είναι η αλαζονεία μιας εξουσίας, που έχει χάσει την επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Ο πολίτης που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, δεν χρειάζεται υποδείξεις και προσβολές. Χρειάζεται μέτρα και προστασία.

Το ερώτημα είναι απλό: γιατί, ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι «θα είναι δύσκολος ο χειμώνας», η προειδοποίηση δεν συνοδεύεται από ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας των νοικοκυριών και της οικονομίας;

Γιατί η ευθύνη μετατίθεται διαρκώς στις Βρυξέλλες, όταν άλλα κράτη-μέλη έχουν ήδη αξιοποιήσει εθνικά εργαλεία;

Στην Ιταλία λειτουργεί συγκεκριμένος μηχανισμός στήριξης: όταν η αύξηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου δημιουργεί πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ, αυτά χρηματοδοτούν προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Παράλληλα, ο ιταλικός όμιλος Eni ανακοίνωσε ανώτατες τιμές diesel και βενζίνης στο δίκτυό του. Αντίστοιχες παρεμβάσεις εφάρμοσε στη Γαλλία η TotalEnergies.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν μειώσεις έμμεσων φόρων, στοχευμένες ενισχύσεις και παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους.

Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Ακούμε ότι «εξετάζεται» η μείωση του ΕΦΚ.

Ακούμε ότι «εξετάζεται» μεγαλύτερη επιδότηση.

Ακούμε ότι «εξετάζεται» παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους.

Ακούμε ότι «θα συμβάλουν» τα διυλιστήρια.

Οι πολίτες, όμως, δεν γεμίζουν το ρεζερβουάρ με εξαγγελίες και καλές προθέσεις. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης του πολίτη με:

- Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

- Μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών, κατά το ιταλικό πρότυπο.

- Πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη διύλιση έως την αντλία.

- Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων σε κάθε τομέα της οικονομίας, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

Τα μέτρα αυτά χρειάζεται να ληφθούν τώρα. Όχι όταν ο δύσκολος χειμώνας θα έχει φτάσει στους λογαριασμούς και στις τσέπες των πολιτών.

Ο ελληνικός λαός, που παραμένει στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ σε αγοραστική δύναμη, δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες. Δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες.

Και κυρίως, δεν ανέχεται άλλη αλαζονεία από μια κυβέρνηση, που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2026 - 12:32
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