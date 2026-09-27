Σχοινάς: Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία €628,5 εκατ. για τους αγρότες - Στο στόχαστρο τα κόκκινα δάνεια

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής παρουσίασε από την Πιερία ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, με έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων, στην αύξηση της παραγωγής και στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τους παραγωγούς.

Κατά την περιοδεία του στην περιοχή, ο υπουργός είχε συναντήσεις με αγρότες, εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς, με αντικείμενο τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

«Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παράγει λιγότερο», ανέφερε ο κ. Σχοινάς, υπογραμμίζοντας, σύμφωνα με όσα παρουσίασε, την ανάγκη για έναν πιο σύγχρονο και παραγωγικό πρωτογενή τομέα.

Σχέδια Βελτίωσης και αγροτικά δάνεια

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, συνολικού ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, καθώς και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου προβλέπεται η χορήγηση δανείων ύψους 365 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στα έργα άρδευσης και στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, καθώς η επάρκεια και η αποτελεσματική αξιοποίηση του νερού αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την αγροτική παραγωγή τα επόμενα χρόνια.

Αλλαγές στις αγροτικές ενισχύσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αλλαγή του συστήματος καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, με τη μετάβαση του νέου ΟΣΔΕ στο myAGRO της ΑΑΔΕ.

Η νέα διαδικασία, σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού, θα συνοδεύεται από διασταυρώσεις στοιχείων και αυξημένους ελέγχους, με στόχο οι ενισχύσεις να κατευθύνονται «σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».

Από την παραγωγή στην τυποποίηση και τις εξαγωγές

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Πιερία, ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε νωρίτερα τις εγκαταστάσεις της Zeus, όπου ενημερώθηκε για τη δυναμική της παραγωγής ακτινιδίου στην περιοχή.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τυποποίηση, τη μεταποίηση και τις εξαγωγές, ώστε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να αποκτούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στην αύξηση της παραγωγής, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός μοντέλου στο οποίο μεγαλύτερο μέρος της αξίας που δημιουργείται από το προϊόν θα επιστρέφει στον παραγωγό και στην περιοχή όπου αυτό παράγεται.