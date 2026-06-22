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Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
16:51 - 22 Ιουν 2026

Wall Street: Ήπια άνοδος με ώθηση από τις διπλωματικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε θετικό κλίμα άνοιξε η Wall Street σήμερα, Δευτέρα (22/6), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν και αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμός, τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της Fed.  

Στο ταμπλό, ο S&P 500 κερδίζει 0,2% στις 7.515,67 μονάδες και ο Dow Jones σημειώνει άνοδο της τάξης του 0,4% στις 51.772,77 μονάδες, ενώ από την άλλη ο Nasdaq κινείται στα «κόκκινα» με απώλειες 0,17% στις 26.471,70 μονάδες.

Στις μετοχές, ξεχωρίζει η Micron Technology με κέρδη κοντά στο 5% ενόψει της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της την Τετάρτη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Αντίθετα, η SpaceX υποχωρεί περισσότερο από 5%, οδεύοντας προς την τρίτη συνεχόμενη ημέρα απωλειών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, αφού μεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν ανέφεραν ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός 60 ημερών.

Οι τιμές του πετρελαίου πιέστηκαν περαιτέρω όταν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ενέκρινε την πώληση ιρανικού πετρελαίου για διάστημα 60 ημερών.

Κρίσιμο γεγονός για τις αγορές αυτή την εβδομάδα θεωρείται η ανακοίνωση, την Πέμπτη, του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Μάιο, ο οποίος αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Federal Reserve.

Σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet, ακόμη και ο δομικός δείκτης PCE, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, αναμένεται να εμφανίσει αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο.

Μετά τη σχετικά αυστηρή στάση της Fed στην πρόσφατη συνεδρίασή της, οι αγορές έχουν μεταφέρει χρονικά τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων ακόμη και στον Οκτώβριο. Οι επενδυτές επικεντρώνονται πλέον σε κάθε στοιχείο για τον πληθωρισμό που θα μπορούσε να υποδείξει ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ πλησιάζει σε νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων.

Παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής έρευνας της Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, εκτιμά ότι αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις αγορές αργότερα μέσα στη χρονιά — όπως οι επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες από πιθανό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — θεωρεί ότι το περιβάλλον παραμένει θετικό για τις μετοχές.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αργότερα μέσα στη χρονιά θα υπάρξει μια απότομη αλλαγή των συνθηκών στις αγορές, που θα θυμίζει έντονα bear market, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε να μιλήσουμε για κορύφωση της αγοράς», δήλωσε στο CNBC. «Προς το παρόν, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές για τις μετοχές».

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