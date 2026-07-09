Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Ο δείκτης Nasdaq Composite κινείται ανοδικά την Πέμπτη 9/7, με τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών να υπεραποδίδουν, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές επιχείρησαν να ανακάμψουν παρά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύεται κατά 0,68% στις 26.047,228 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,40% στις 7.512,86 μονάδες, ενώ και ο Dow Jones Industrial Average κινείται ανοδικά κατά 0,14% στις 52.419,56 μονάδες.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) ενισχύθηκε κατά 4%, με τη Micron Technology να σημειώνει άλμα 7%, ενώ η Sandisk κατέγραψε κέρδη 6%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,1%, ενώ οι επιμέρους αγορές και κλάδοι εμφάνισαν μικτή εικόνα.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,4%, ο νοτιοκορεατικός Kospi ενισχύθηκε κατά 0,62%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρούσε κατά 0,5% κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών. Αντίθετα, ο κινεζικός CSI 300 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με ισχυρά κέρδη 2,5%.

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Οι αγορές εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης κατά εμπορικών πλοίων μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε και δεύτερο κύμα επιθέσεων.

Παρά την κλιμάκωση, οι τιμές του αργού πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι επικοινώνησε με την ιρανική πλευρά με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι ενδέχεται να μην ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Είχε προηγηθεί η τοποθέτησή του ότι η εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης «έχει λήξει», μετά από νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Προειδοποιήσεις για αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο

Ο Mason Mendez, αναλυτής παγίων περιουσιακών στοιχείων στο Wells Fargo Investment Institute, εκτίμησε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις αμφισβητούν τις προσδοκίες για ταχεία επιστροφή των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο σε φυσιολογικά επίπεδα.

Όπως ανέφερε, τα ήδη περιορισμένα παγκόσμια αποθέματα και η μειωμένη προσφορά σημαίνουν ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης είναι πιθανό να ενισχύσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών επανεκκινήσουν στο μέλλον.

Θετικές προοπτικές για τις αμερικανικές μετοχές

Την Τετάρτη, ο Dow Jones είχε δεχθεί σημαντικές πιέσεις εξαιτίας της αναζωπύρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε οριακά. Αντίθετα, οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών ενισχύθηκαν, στηρίζοντας τον Nasdaq.

Σύμφωνα με τον Mendez, οι νέοι γεωπολιτικοί κίνδυνοι ενδέχεται να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμα στροφή των επενδυτών προς πιο ασφαλείς τοποθετήσεις («risk-off»). Ωστόσο, όπως σημείωσε, η ισχυρή δυναμική των εταιρικών κερδών και η συνεχιζόμενη ώθηση από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον S&P 500, με στόχο τις 7.800 έως 8.000 μονάδες έως το τέλος του έτους.