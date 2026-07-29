ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια
09:46 - 29 Ιουλ 2026

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πτωτική πορεία ακολούθησαν και σήμερα, Τετάρτη (29/7), οι ασιατικές αγορές, ενώ καθοδικά κινούνται και τα futures της Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.  

Οι έντονες πιέσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης οδήγησαν τον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας, Kospi, σε ισχυρή πτώση. Έτσι, ο δείκτης ανέστρεψε την αρχική του πορεία και κατρακύλησε πάνω από 8%, υπό το βάρος των μεγάλων απωλειών των SK Hynix και Samsung Electronics, γεγονός που ενεργοποίησε προσωρινή αναστολή των συναλλαγών.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq, ο οποίος επίσης υποχώρησε άνω του 8%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχανε 2,2%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωνε πτώση 0,61%. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,4%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχωρούσε κατά 0,73%.

Στην αγορά ενέργειας, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ενισχύονταν περίπου 4%, διαμορφούμενα κοντά στα 82 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος ακολούθησε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σύμφωνα με την οποία δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους σε αιφνιδιαστική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή». Η CENTCOM διευκρίνισε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Ford Motor σημείωσε άνοδο 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2026.

Αντίθετα, η Visa υποχώρησε περίπου 1%, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε η εταιρεία για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, καθώς και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, που θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 70% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% - 3,75%.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 500 μονάδες, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου είχε βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα.

Αντίθετα, ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες για πέμπτη διαδοχική ημέρα, εξαιτίας των πιέσεων που δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 3,5%, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και διευρύνοντας τις απώλειες της τελευταίας εβδομάδας σε περισσότερο από 9%.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές δίνουν υπερβολική βαρύτητα στον πληθωριστικό κίνδυνο και υποτιμούν τις οικονομικές συνέπειες μιας περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Τζούλια Χέρμαν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της New York Life Investment Management.

«Μια πιο επιθετική στάση στη σημερινή επικοινωνία της Fed πιθανότατα θα ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις στις μετοχές που σήμερα οδηγούν την αγορά, παρά στο σύνολο της αγοράς», πρόσθεσε.

Πριν από την ανακοίνωση της Fed, οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Procter & Gamble και Humana, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Meta Platforms, καθώς και της κατασκευάστριας ημιαγωγών Qualcomm, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους
Ειδήσεις

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:58

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τον σεισμό – Μάχη με τον χρόνο για τους εγκλωβισμένους

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 09:46

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Ειδήσεις
29/07/2026 - 09:35

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:28

Deutsche Bank: Άλμα 16% στα έσοδα από συναλλαγές ομολόγων – Ξεπέρασε τη Wall Street

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 09:17

Χρηματιστήριο: Κρίσιμη εβδομάδα αναφορικά με την πορεία κερδοφορίας των εισηγμένων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/07/2026 - 09:15

Metlen: Εμβληματική συμφωνία προμήθειας γαλλίου με αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 09:09

Εξάρχου: «Έρχεται νέος γύρος ακρίβειας στην ενέργεια» – Γιατί η Aktor έσπευσε να κλειδώσει κεφάλαια πριν από τον χειμώνα

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:44

ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον επικυρώθηκε ως διευθυντής των Εθνικών Πληροφοριών - Το παρασκήνιο

Τεχνολογία
29/07/2026 - 08:26

Drones στη διάσωση: Έλληνας ερευνητής στη Δανία σχεδιάζει drone για τη διάσωση ναυαγών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 08:22

Italgas - Enaon: Επενδύσεις €1 δισ. στην Ελλάδα έως το 2032 – Το πλάνο επέκτασης σε 29 πόλεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 08:15

Το Ιράν εξαπέλυσε αιφνιδιαστική πυραυλική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων

Φορολογία
29/07/2026 - 08:09

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Στο ψηφιακό δίχτυ της ΑΑΔΕ και οι μικρές επιχειρήσεις από τον Οκτώβριο

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ