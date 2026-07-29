Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

Πτωτική πορεία ακολούθησαν και σήμερα, Τετάρτη (29/7), οι ασιατικές αγορές, ενώ καθοδικά κινούνται και τα futures της Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν μετά την επίθεση του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Οι έντονες πιέσεις σε μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης οδήγησαν τον βασικό δείκτη της Νότιας Κορέας, Kospi, σε ισχυρή πτώση. Έτσι, ο δείκτης ανέστρεψε την αρχική του πορεία και κατρακύλησε πάνω από 8%, υπό το βάρος των μεγάλων απωλειών των SK Hynix και Samsung Electronics, γεγονός που ενεργοποίησε προσωρινή αναστολή των συναλλαγών.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq, ο οποίος επίσης υποχώρησε άνω του 8%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχανε 2,2%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωνε πτώση 0,61%. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε ανοδικά κατά 1,4%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχωρούσε κατά 0,73%.

Στην αγορά ενέργειας, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI ενισχύονταν περίπου 4%, διαμορφούμενα κοντά στα 82 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος ακολούθησε ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σύμφωνα με την οποία δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εκτόξευσαν «πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους σε αιφνιδιαστική επίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη Μέση Ανατολή». Η CENTCOM διευκρίνισε ότι όλοι οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Ford Motor σημείωσε άνοδο 4% στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων και αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το 2026.

Αντίθετα, η Visa υποχώρησε περίπου 1%, καθώς οι επενδυτές απογοητεύτηκαν από τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε η εταιρεία για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια, καθώς και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της, Κέβιν Γουόρς, που θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME Group, οι αγορές αποτιμούν σε περίπου 70% την πιθανότητα η Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,5% - 3,75%.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 500 μονάδες, καταγράφοντας τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, καθώς η πρόσφατη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου είχε βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα.

Αντίθετα, ο Nasdaq Composite ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με απώλειες για πέμπτη διαδοχική ημέρα, εξαιτίας των πιέσεων που δέχθηκε ο κλάδος των ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχώρησε κατά 3,5%, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και διευρύνοντας τις απώλειες της τελευταίας εβδομάδας σε περισσότερο από 9%.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι αγορές δίνουν υπερβολική βαρύτητα στον πληθωριστικό κίνδυνο και υποτιμούν τις οικονομικές συνέπειες μιας περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε η Τζούλια Χέρμαν, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της New York Life Investment Management.

«Μια πιο επιθετική στάση στη σημερινή επικοινωνία της Fed πιθανότατα θα ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις στις μετοχές που σήμερα οδηγούν την αγορά, παρά στο σύνολο της αγοράς», πρόσθεσε.

Πριν από την ανακοίνωση της Fed, οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά αποτελέσματα των Procter & Gamble και Humana, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν πριν από το άνοιγμα της Wall Street.

Μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft και Meta Platforms, καθώς και της κατασκευάστριας ημιαγωγών Qualcomm, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το επενδυτικό κλίμα.