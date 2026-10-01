Wall Street: Νευρικό ποδαρικό Οκτωβρίου - Ράλι 4,4% στο πετρέλαιο

Το νευρικό κλίμα του Σεπτεμβρίου διατηρήθηκε στη Wall Street και την πρώτη μέρα του νέου μήνα, με τη συνεδρίαση να χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τόσο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου όσο και τις εξελίξεις στην αγορά κρατικών ομολόγων.

Τελικά, παρά τις συνεχείς εναλλαγές προσήμου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και οι τρεις βασικοί δείκτες κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε οριακά κατά 0,04%, στις 50.927 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,20%, στις 7.666 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,04%, στις 26.871 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, το sell-off συνεχίστηκε κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης, οδηγώντας τις αποδόσεις σε νέα πολυετή υψηλά. Στη συνέχεια, ωστόσο, οι πιέσεις στους κρατικούς τίτλους άρχισαν να υποχωρούν, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές μετοχών.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε τελικά στο 5,61%, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το 5,680%, ενώ η απόδοση του 10ετούς διαμορφώθηκε στο 5,241%, από υψηλό ημέρας στο 5,362%. Παρά την αποκλιμάκωση, αμφότερες οι αποδόσεις παρέμειναν κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν μέρος της ανάκαμψης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στην αποδέσμευση επενδυτών από ιδιαίτερα «φορτωμένες» θέσεις.

Οι κινήσεις αυτές προσέφεραν μια ανάσα στις αγορές μετά το πρόσφατο sell-off, το οποίο είχε ενισχυθεί από τις ανησυχίες για τον επίμονο πληθωρισμό, την άνοδο του πετρελαίου, τις αυξημένες κρατικές δαπάνες, αλλά και την εκρηκτική αύξηση του εταιρικού δανεισμού για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Έντονες κινήσεις στις μετοχές

Σε επίπεδο μετοχών, η Accenture ξεχώρισε, καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση στην ιστορία της, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Παράλληλα, ισχυρή ήταν η εικόνα και της Cognizant Technology Solutions, ενώ άνοδο άνω του 13% σημείωσε και η Synopsys, η οποία ενισχύθηκε μετά τις ανακοινώσεις της Investor Day. Μία από αυτές και η συμφωνία αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων με την Amazon Web Services. Στις κερδισμένες της συνεδρίασης και η Micron που ανέκαμψε από τις αρχικές της απώλειες.

Στον αντίποδα, η Nektar Therapeutics κατέγραψε απώλειες περίπου 23%, μετά τη δημοσιοποίηση νέων δεδομένων για μία πειραματική θεραπεία, ενώ στα «κόκκινα» έκλεισε και η Corteva που έκανε «βουτιά» άνω του 84%, μετά την ανακοίνωση πως ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση της εταιρείας και σημαντικό μέρος της αξίας να μεταφέρθηκε στη νέα εταιρεία.

Πιέσεις δέχθηκε συνολικά και ο τραπεζικός κλάδος, με μετοχές όπως η Citigroup και η Bank of America να υποχωρούν, καθώς αρκετοί επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών και αναδιάταξη των θέσεών τους στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η πιθανότητα νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκε μετά τις πληροφορίες για αποστολή επιπλέον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και τρίτου αεροπλανοφόρου.

«Άλμα» άνω του 4% στο πετρέλαιο

Το Brent έκλεισε με άνοδο 4,4%, στα 102,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ενισχύθηκε 2,7%, στα 92,87 δολάρια.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να στείλουν τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον πλοία των Πεζοναυτών, ενισχύοντας την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή κατά 9.000 έως 10.000 στρατιωτικούς έως τα τέλη Νοεμβρίου. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αναμένει επανάληψη των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν τον Νοέμβριο.

Παρά την ένταση, οι πετρελαϊκές ροές από τον Κόλπο παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης. Οι εξαγωγές αργού από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν τον Σεπτέμβριο στα 16,328 εκατ. βαρέλια ημερησίως, στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με την Kpler. Ωστόσο, παραμένουν περίπου 3,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως κάτω από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 922.000 βαρέλια, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 1,7 και 2,3 εκατ. βαρέλια αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει πιθανή απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, ενώ στην Ευρώπη συζητείται η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει ήδη φτάσει σε ιστορικό υψηλό, στα 6,53 δολάρια το γαλόνι.

Τα μάκρο των ημερών και οι προσδοκίες για τη Fed

Τα μάκρο που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (30/9) περιόρισαν τις πιθανότητες μιας αύξησης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed τον Οκτώβριο.

Ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας κατέγραψε τον Αύγουστο μικρότερες από τις αναμενόμενες αυξήσεις τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, τόσο στον γενικό όσο και στον δομικό δείκτη. Επιπλέον, οι ετήσιες μετρήσεις εμφάνισαν αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Ιούλιο.

Την ίδια ώρα, η εκτίμηση για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο αναθεωρήθηκε σημαντικά προς τα πάνω, στο 2,2% από 1,5%.

Ξεχωριστά στοιχεία για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα έδειξαν ότι οι προσλήψεις επιταχύνθηκαν τον Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από τον Μάιο.

Το σύνολο των στοιχείων αποτύπωνε μια εικόνα ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, ανθεκτικής αγοράς εργασίας και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, έναν συνδυασμό που παρακολουθεί στενά η Fed ενόψει των επόμενων αποφάσεών της.

Σήμερα (1/10), η τελευταία έκθεση του Institute for Supply Management για τον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα έδειξε, πάντως, σημαντική αύξηση στον δείκτη τιμών, ο οποίος καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές των πρώτων υλών και άλλων εισροών που καταβάλλουν οι βιομηχανίες.

Ο συγκεκριμένος δείκτης εκτινάχθηκε στις 77,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 71,1 μονάδες τον Αύγουστο, πλησιάζοντας το επίπεδο των 78,3 μονάδων που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο, κατά την πρώτη φάση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ο συνολικός δείκτης του Institute for Supply Management για την οικονομική δραστηριότητα στον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα κατέγραψε επέκταση για ένατο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην αυριανή έκθεση για την απασχόληση, το Jobs Report, προκειμένου να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τα δεδομένα που θα αξιολογήσει η Fed στην επικείμενη συνεδρίασή της.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ότι τα στοιχεία θα δείξουν αύξηση των θέσεων εργασίας εκτός αγροτικού τομέα κατά 88.000, μετά την ισχυρότερη αύξηση από τον Μάρτιο που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα. Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 4,1%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Εφόσον οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν, η Fed ενδέχεται να έχει περιθώριο να διατηρήσει στάση αναμονής κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, αποφεύγοντας μια δεύτερη διαδοχική αύξηση των επιτοκίων. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι επόμενες μετρήσεις για τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ο αντιπρόεδρος της Fed, Φίλιπ Τζέφερσον, δήλωσε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος προτού οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής μπορέσουν να αποφασίσουν εάν χρειάζονται περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να περιοριστεί ο πληθωρισμός.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, υποστήριξε ότι αποτελεί ευθύνη της κεντρικής τράπεζας να θέσει υπό έλεγχο τον πληθωρισμό, έπειτα από πέντε χρόνια διαδοχικών διαταραχών στην προσφορά.