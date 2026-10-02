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Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%
Χρηματιστήρια
10:01 - 02 Οκτ 2026

Υπό πίεση οι ασιατικές αγορές – Εβδομαδιαίες ζημιές 1,5%

Reporter.gr Newsroom

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Πτωτικά κινήθηκαν την Παρασκευή οι ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ομολόγων και συναλλάγματος, ενώ το ενδιαφέρον στράφηκε στα κρίσιμα στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας. Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia-Pacific εκτός Ιαπωνίας υποχώρησε 0,3% και κατευθυνόταν προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 1,5%. Στο Τόκιο, ο Nikkei σημείωσε πτώση 0,87% στις 68.357,00 μονάδες, παρά το γεγονός ότι παρέμενε σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου 2,8%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng υποχώρησε 2,75% στις 23.877 μονάδες στην πρώτη συνεδρίαση μετά την αργία. Οι αγορές της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω της εθνικής αργίας και αναμένεται να επαναλειτουργήσουν την επόμενη εβδομάδα. Ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,46% στις 7.003,74 μονάδες κι ο ASX ενισχύθηκε 0,79% στις 8.682,1 μονάδες.

Καθοριστικός παράγοντας για τις ασιατικές αγορές παραμένει η πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής. Οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση κατά 90.000 τον Σεπτέμβριο και σταθερό ποσοστό ανεργίας στο 4,1%. Ένα ισχυρότερο του αναμενομένου αποτέλεσμα θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για αυστηρότερη στάση της Federal Reserve και να ασκήσει εκ νέου πιέσεις στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων και στο δολάριο.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεση σημασία για τις ασιατικές αγορές, καθώς υψηλότερες αμερικανικές αποδόσεις και ισχυρότερο δολάριο μπορούν να περιορίσουν την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων στις αναδυόμενες αγορές και να αυξήσουν τις πιέσεις στα τοπικά νομίσματα.

Στην Ιαπωνία, το γεν ενισχύθηκε οριακά στα 157,8 ανά δολάριο, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στο Τόκιο επιταχύνθηκε στο 2,7% τον Σεπτέμβριο. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με το αμερικανικό WTI στα 91,79 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο σχεδόν 3% την προηγούμενη ημέρα. Το Brent υποχωρεί 0,91% στα 10,139 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων για τις οικονομίες της Ασίας, ιδιαίτερα για τις χώρες που εξαρτώνται σημαντικά από τις εισαγωγές ενέργειας.

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