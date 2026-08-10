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Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία
Χρηματιστήρια
21:00 - 10 Αυγ 2026

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τις γενικά ήπιες μεταβολές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx παρέμεινε κοντά σε ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα (10/8), καθώς οι επενδυτές τήρησαν στάση αναμονής ενόψει μιας εβδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο Stoxx ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση οριακά πάνω από το μηδέν στις 660,45 μονάδες, με τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται σε αναζήτηση κατεύθυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κέρδισε 0,14% στις 26,355.07 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος έκλεισε τη συνεδρίαση και ο γαλλικός CAC ενισχυόμενος αντίστοιχα κατά 0,13% στις 8,726.03 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχώρησε κατά 0,35% στις 10,862.50 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός IBEX κινήθηκε οριακά πάνω από το μηδέν στις 20,182.90 μονάδες. Αντίθετα, ο ΜΙΒ του Μιλάνου έχασε 0,10% στις 53,663.88 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, ο ενεργειακός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 1,3%, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Σε αυτό το φόντο, το Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ικανοποιήσουν αρκετές προϋποθέσεις προτού η Τεχεράνη ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία νέων θαλάσσιων διαδρομών μέσω του στρατηγικής σημασίας περάσματος.

«Οι αγορές βρίσκονται ουσιαστικά σε μια περίοδο αφομοίωσης των δεδομένων και στάσης αναμονής», δήλωσε ο Kiran Ganesh, διευθύνων σύμβουλος και παγκόσμιος επικεφαλής επικοινωνίας επενδύσεων στην UBS.

Να σημειωθεί ότι οι επενδυτές επικεντρώνονται επίσης στα στοιχεία για την απασχόληση στην ευρωζώνη και στα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στις ΗΠΑ, που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων.

«Κοιτάζοντας τα εταιρικά αποτελέσματα, ούτε η κρίση στη Μέση Ανατολή, ούτε οι δασμοί, ούτε οι υπερβολικά υψηλές τιμές των chips έχουν εκτροχιάσει τις εταιρείες από την επίτευξη καλών επιδόσεων», δήλωσε η Ipek Ozkardeskaya, ανώτερη αναλύτρια στη Swissquote.

Ο κλάδος των βασικών πόρων ενισχύθηκε κατά 0,9% ακολουθώντας την άνοδο των τιμών του χαλκού και των πολύτιμων μετάλλων, ενώ οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν άνοδο 0,3%.

Αντίθετα, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 2,1%, καθώς οι μετοχές της Deutsche Telekom και της Vodafone σημείωσαν πτώση 3,2% και 3,1%, αντίστοιχα.

Οι μετοχές του κλάδου των μέσων ενημέρωσης υποχώρησαν κατά 1,6%, με τον μεγαλύτερο διαφημιστικό όμιλο της Βρετανίας WPP να καταγράφει απώλειες 5% και τη γαλλική ανταγωνίστρια Publicis Group να υποχωρεί κατά 1,4%.

Καθώς η περίοδος ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων πλησιάζει στο τέλος της, οι εκτιμήσεις της LSEG δείχνουν ότι τα κέρδη των εταιρειών του Stoxx για το δεύτερο τρίμηνο αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 21%, έναντι πρόβλεψης για άνοδο περίπου 12,5% στις αρχές Μαΐου.

Η μετοχή της Plus500 ενισχύθηκε κατά 2,1%, αφού η πλατφόρμα συναλλαγών ανακοίνωσε υψηλότερα βασικά κέρδη για το πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς επωφελήθηκε από την αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, παράλληλα με την επέκτασή της στις ΗΠΑ και την κυκλοφορία περισσότερων προϊόντων.

Η μετοχή της Vistry υποχώρησε κατά 12,2%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η ασφαλιστική πιστώσεων Allianz μειώνει έως και κατά 70% την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει στους προμηθευτές της εταιρείας προσιτής κατοικίας.

Τέλος, η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 4,8%, μετά την υποβάθμιση της αξιολόγησής της από την BNP Paribas σε «neutral» από «outperform».

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