Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Οι ευρωπαϊκές μετοχές παρουσιάζουν μικτά πρόσημα την Τρίτη (11/8), με τις μετοχές των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου να ηγούνται των κερδών, καθώς υποχωρούν οι ελπίδες των επενδυτών για άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει αυτή την ώρα 0,14% στις 661,37 μονάδες, ενώ οι επιμέρους αγορές και κλάδοι της Ευρώπης παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,12% στις 26,326.81 μονάδες, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,13% στις 10,851.77 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,06% στις 8,722.40 μονάδες.

Στον αντίποδα, όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,24% στις 20,243.07 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,28% στις 53,814.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγούνται των κερδών, καταγράφοντας άνοδο 1,1%, ενώ οι κλάδοι ταξιδιών και αναψυχής υστερούν έναντι του ευρύτερου δείκτη, σημειώνοντας απώλειες 0,8%.