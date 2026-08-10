Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

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Ανοδικές ήταν οι τάσεις που κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές τη Δευτέρα (10/8), σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες στο άνοιγμά τους σημειώνουν ήπια πτώση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε άλμα 2,22%, στις 67.064 μονάδες, ο ASX της Αυστραλίας κινήθηκε πτωτικά κατά 0,33%, στις 9.232,60 μονάδες, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας έκλεισε με κέρδη 0,65%, στις 6.299,66 μονάδες.

Ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,67%, στις 3.966,59 μονάδες, ο SZSE Component κέρδισε 0,04%, στις 14.316,96 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 1,06%, στις 25.939,50 μονάδες.

Δυτικότερα, στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,09%, στις 26.331,77 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 αποδυναμώνεται κατά 0,18%, στις 10.881,7 μονάδες, και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,22%, στις 8.695,95 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX χάνει 0,33%, στις 20.121,48 μονάδες, ενώ ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,10%, στις 53.666 μονάδες.