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Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart
Χρηματιστήρια
16:46 - 20 Αυγ 2026

Στα «κόκκινα» η Wall Street ελέω πετρελαίου, ομολόγων και Walmart

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη (20/8), καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ανέκαμψαν από την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Στο ταμπλό, ο Nasdaq κινείται στις 26.256,69 μονάδες με απώλειες κοντά στο 0,3%, ο S&P 500 «παίζει» στις 7.691,31 με πτώση 0,22% και ο Dow Jones στις 53.114,63 υποχωρώντας κατά 0,65%.

Οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύθηκαν σήμερα, ανακτώντας μέρος του εδάφους που είχαν χάσει την προηγούμενη μέρα, μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών ότι θα τουλάχιστον διπλασιάσει τις επαναγορές κρατικού χρέους διάρκειας 10, 20 και 30 ετών τους επόμενους μήνες. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την εκτίναξη της απόδοσης του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν 20 ετών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερες από 5 μονάδες βάσης, στο 4,704%, ενώ η απόδοση του 30ετούς ενισχύθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 5,254%.

Πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές άσκησε και η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social αργά την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν την «πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας» κατά του Ιράν.

«Πρόκειται για οικονομικό πόλεμο και πρωτοφανή απομόνωση», έγραψε.

Στο κλίμα της αγοράς συνέβαλε επίσης η πτώση της μετοχής της Walmart, η οποία υποχώρησε κατά 8%. Η μεγάλη αλυσίδα λιανικής ανακοίνωσε συγκρίσιμες πωλήσεις στις ΗΠΑ χαμηλότερες από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ υποβάθμισε επίσης τις προβλέψεις για τα προσαρμοσμένα κέρδη του τρίτου τριμήνου και του συνόλου του έτους.

Η Wall Street προέρχεται από μια θετική συνεδρίαση, κατά την οποία ο S&P 500 διέκοψε ένα σερί τριών πτωτικών συνεδριάσεων, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας υποχώρησαν από τα υψηλά πολλών ετών. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το σχέδιο περιορισμού των πιέσεων που είχαν προκαλέσει οι πρόσφατες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων.

Ο Michael Schumacher, πρώην επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής στη Wells Fargo, ωστόσο, εκτιμά ότι η ανακούφιση στην αγορά ομολόγων δεν θα διαρκέσει.

«Εξακολουθώ να είμαι αρνητικός. Πιστεύω ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα αυξηθούν για διάφορους λόγους. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, υπάρχει ένα τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα και δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι αυτό πρόκειται να βελτιωθεί. Παράλληλα, οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται», δήλωσε στο CNBC. «Πιστεύω ότι αυτό ίσχυε ήδη πριν από τη σύγκρουση στο Ιράν και τώρα έχει ενταθεί».

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