Wall Street: Πτώση στις μετοχές καθώς το Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι μετοχές υποχώρησαν την Τετάρτη 9/9, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, ενισχύοντας τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,71% στις 52.413,08 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,25% στις 7.654,44 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχωρεί κατά 0,25% στις 26.355,852 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τροφοδοτεί τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, ενισχύθηκαν περίπου 3%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν επίσης άνοδο 3%, ξεπερνώντας τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος του πετρελαίου διευρύνει τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, ασκώντας πιέσεις στους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με μειωμένο αριθμό ημερών λόγω αργίας. Ο Dow Jones κατέγραψε, μάλιστα, τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες.

Η χρηματιστηριακή αγορά παρέμεινε κλειστή τη Δευτέρα λόγω της αργίας Labor Day στις ΗΠΑ.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά την Τρίτη το επίπεδο του 4,8%, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Η άνοδος των αποδόσεων άσκησε πρόσθετες πιέσεις στις μετοχές κατά τη συνεδρίαση. Την Τετάρτη, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κινήθηκε τελευταία φορά με μικρές μεταβολές.

«Είναι λίγο σαν ένα μικρό εμπόδιο στον δρόμο», δήλωσε η Kara Murphy, επικεφαλής επενδύσεων στην Kestra Investment Management, μιλώντας στην εκπομπή του CNBC Closing Bell.

«Υπάρχουν λίγο λιγότερα πράγματα στα οποία μπορεί να επικεντρωθεί κανείς στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, οπότε πιστεύω ότι η αγορά έχει πλέον στρέψει την προσοχή της περισσότερο προς την πλευρά του κινδύνου», πρόσθεσε.