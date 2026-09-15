Ακάθεκτο το «τρένο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Wall Street, παρά τις εκκλήσεις για επιβράδυνση

Το «τρένο» της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Wall Street συνεχίζει ακάθεκτο, ακόμη και μετά τις εκκλήσεις κορυφαίων ηγετών του κλάδου για επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν γεμάτη ανησυχητικούς τίτλους σχετικά με την πιθανότητα η AI να καταστρέψει τον πολιτισμό, ενώ το Σάββατο η ανησυχία κορυφώθηκε, όταν ο Dario Amodei της Anthropic, ο Sam Altman της OpenAI, ο Elon Musk της xAI και ο Demis Hassabis της DeepMind της Google επιβεβαίωσαν, ο καθένας ξεχωριστά, την ανάγκη για επιβράδυνση.

Οι επενδυτές άκουσαν, έγνεψαν σοβαρά — και στη συνέχεια προχώρησαν στην αγορά ακόμη περισσότερων μετοχών που σχετίζονται με την AI.

Οι μετοχές της Microsoft, της Alphabet και της Meta Platforms — τριών από τις μεγαλύτερες λεγόμενες «υπερκλίμακας» εταιρείες AI — σημείωσαν όλες άνοδο άνω του 2% τη Δευτέρα. Οι εταιρείες αυτές, μαζί με άλλες, επωφελήθηκαν από τη μεταστροφή των επενδυτών από τους κατασκευαστές τσιπ που προμηθεύουν τον εξοπλισμό για την AI προς τους πελάτες των οποίων τα κέντρα δεδομένων χρειάζονται ημιαγωγούς.

Προτιμώντας τις εταιρείες hyperscalers έναντι των μετοχών των κατασκευαστών τσιπ, η αγορά φάνηκε, σύμφωνα με τη Wall Street, να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Microsoft και οι αντίστοιχές της θα εξακολουθήσουν να συγκαταλέγονται στις πιο κερδοφόρες εταιρείες του κόσμου, ακόμη και αν οι επενδύσεις στην AI επιβραδυνθούν. Ως προμηθευτές, κατασκευαστές τσιπ όπως η Micron Technology και η Intel βασίζονται σε νέες παραγγελίες για να διατηρήσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Ωστόσο, μια επιβράδυνση δεν είναι δεδομένη. Η ανάπτυξη των υποδομών AI έχει αναδειχθεί σε μία από τις σταθερότερες πηγές ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, σε βασικό πυλώνα των παγκόσμιων κεφαλαιαγορών και στο κύριο πεδίο μάχης του συνεχιζόμενου τεχνολογικού ανταγωνισμού της Αμερικής με την Κίνα. Διακυβεύονται πολλά για τη συνέχιση αυτής της πορείας, ακόμη κι αν όλα αυτά ωχριούν μπροστά στην πιθανότητα εξαφάνισης της ανθρωπότητας.

Μέχρι τα μέσα του πρωινού της Δευτέρας, ο πρόεδρος Τραμπ είχε δείξει ότι δεν επηρεάστηκε από τις εκκλήσεις των ηγετών της AI για αυτοσυγκράτηση. «Υπάρχει μια ΑΡΡΩΣΤΗ συνωμοσία εναντίον της AI και των Data Centers, και ο μόνος που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ επανήλθε αργότερα το απόγευμα, καλώντας τηλεφωνικά τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, ενώ εκείνος βρισκόταν στη σκηνή ενός τεχνολογικού συνεδρίου στο Λος Άντζελες. «Τα ρομπότ δεν πρόκειται να μας καταλάβουν. Η AI δεν πρόκειται να μας καταλάβει», είπε ο Τραμπ μέσω ανοιχτής ακρόασης. «Όλα αυτά είναι μια απάτη».

Όσο ανησυχητικές κι αν είναι οι προειδοποιήσεις, λίγοι φαίνεται να τις θεωρούν επαρκή λόγο για να εγκαταλείψουν το επενδυτικό «στοίχημα» στην AI, το οποίο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το πολυετές ράλι του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός με την Κίνα είναι ένας από τους λόγους.

«Τι συνέβη πραγματικά; Σίγουρα κάτι αρκετά μεγάλο ώστε να τρομάξει τον Dario, τον Sam και τον Elon και να τους οδηγήσει σε μια σπάνια συμφωνία», δήλωσε ο Giuseppe Sette, συνιδρυτής της Reflexivity, εταιρείας αναλυτικών δεδομένων για επενδύσεις στην AI. «Με την Κίνα όμως να συμμετέχει στην κούρσα, δεν περιμένουμε κάποια σημαντική επιβράδυνση. Και όσο για οποιαδήποτε διόρθωση στις μετοχές AI, αυτή είναι απλώς μια ευκαιρία αγοράς».

Ο δείκτης PHLX Semiconductor υποχώρησε κατά 5,9%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημέρα του από τον Ιούλιο, ενώ οι μετοχές εταιρειών κυβερνοασφάλειας εκτοξεύθηκαν.

Οι εταιρείες λογισμικού, των οποίων οι μετοχές είχαν δεχθεί πιέσεις φέτος λόγω ανησυχιών ότι τα νέα εργαλεία AI θα μπορούσαν να τις καταστήσουν ξεπερασμένες, συγκαταλέγονταν στους καλύτερους performers του S&P 500.

Ο Jim Schneider, αναλυτής τεχνολογίας της Goldman Sachs, δήλωσε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την AI έχει αλλάξει δραματικά. Στο πρώτο μισό του έτους, οι επενδυτές αναζητούσαν εταιρείες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα προβλήματα και τα «στενώματα» στην εφοδιαστική αλυσίδα, πουλώντας προϊόντα υψηλής ζήτησης σε υψηλές τιμές.

«Η εύκολη επένδυση στο πρώτο μισό του έτους ήταν να κυνηγάς στοιχεία όπου υπήρχε έλλειψη, είτε επρόκειτο για DRAM, μετοχές εταιρειών μνήμης είτε για οπτικά εξαρτήματα», δήλωσε ο Schneider την περασμένη εβδομάδα σε επενδυτικό συνέδριο. «Ορισμένες από αυτές τις μετοχές έχουν υποχωρήσει. Τώρα το ερώτημα είναι: θα συνεχίσει να αποδίδει το επενδυτικό θέμα των περιορισμών προσφοράς στο δεύτερο μισό του έτους; Ή θα δούμε μια επιστροφή σε πιο παραδοσιακές επενδύσεις γύρω από την υπολογιστική ισχύ;»

Οι κινήσεις αυτές υπογραμμίζουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν επενδυτές και αναλυτές προσπαθώντας να εντοπίσουν πώς οι τελευταίες εξελίξεις, οι αποτυχίες και οι ρυθμιστικές αλλαγές στην AI θα επηρεάσουν μεγάλες περιοχές των αγορών και της οικονομίας. Σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, οι επιμέρους μετοχές στις ΗΠΑ ήταν φέτος λιγότερο συσχετισμένες μεταξύ τους από ποτέ, κάτι που πολλοί αποδίδουν στην κούρσα για τον εντοπισμό των «νικητών» και των «ηττημένων» της AI σε διαφορετικούς κλάδους.

Σε ένα πράγμα συμφωνούν οι περισσότεροι: η επενδυτική έκρηξη στην AI δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Αυτή η σκέψη έχει διευκολύνει πολλούς να αντιμετωπίζουν τις προειδοποιήσεις του Σαββατοκύριακου ως κάτι θετικό.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σημείο καμπής που πιθανότατα θα μας οδηγήσει τελικά σε ένα καλύτερο επίπεδο ασφάλειας, προκαλώντας όμως μεταβλητότητα στο μεταξύ», δήλωσε ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της B. Riley Wealth. «Και σίγουρα δεν πιστεύω ότι οι κορυφαίοι προγραμματιστές AI είναι διατεθειμένοι να πουν: “Τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που επενδύσαμε ήταν λάθος και αποχωρούμε”».