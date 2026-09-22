Οι Magnificent Seven επιστρέφουν δυναμικά, με ράλι της Meta

Οι Magnificent Seven επέστρεψαν. Και γι’ αυτό ευθύνεται κυρίως η Meta.

Οι επενδυτές έσπευσαν τη Δευτέρα (22/9) να αγοράσουν μετοχές της μητρικής εταιρείας του Facebook, αφού ο νέος της πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης ανέβηκε στην κορυφή του App Store της Apple. Αυτό οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο 11% και έδωσε νέα ώθηση στο ράλι των τεχνολογικών μετοχών, αφήνοντας πίσω του τον πρόσφατο πανικό γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Η άνοδος της Meta ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδος της μετοχής εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο και πρόσθεσε 192 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street είχε κατά καιρούς θεωρήσει τη Meta πιθανό αδύναμο κρίκο στο επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι αναλυτές δυσκολεύονταν να εξηγήσουν πώς οι τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις της εταιρείας θα απέφεραν αντίστοιχες αποδόσεις.

Ωστόσο, το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του Muse, ενός δωρεάν βοηθού τεχνητής νοημοσύνης που προσφέρει επί πληρωμή πακέτα για τους χρήστες με αυξημένες ανάγκες, φαίνεται να προσφέρει έναν νέο δρόμο ανάπτυξης.

Ο Muse είναι το σημαντικότερο καταναλωτικό προϊόν της Meta εδώ και χρόνια, δήλωσε πρόσφατα στους πελάτες του ο αναλυτής της Truist, Youssef Squali, χαρακτηρίζοντάς τον «την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα προσπάθεια δημιουργίας μιας πηγής εσόδων πέρα από τη διαφήμιση».

Τη Δευτέρα, και οι άλλες έξι εταιρείες των Magnificent Seven έκλεισαν επίσης με άνοδο.

Η ανανεωμένη αισιοδοξία της Wall Street για την τεχνητή νοημοσύνη έδωσε ώθηση στους κατασκευαστές και προμηθευτές υποδομών για κέντρα δεδομένων, οδηγώντας τη μετοχή της Intel σε άνοδο 12% και της Advanced Micro Devices (AMD) σε άνοδο 10%.

Η AMD ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, και έγινε η 14η αμερικανική εταιρεία που το πετυχαίνει.

Η αυξημένη διάθεση των επενδυτών να αναλάβουν περισσότερο ρίσκο επεκτάθηκε ακόμη και στο bitcoin, το οποίο συνέχισε την πρόσφατη ανοδική του πορεία, φτάνοντας περίπου στα 86.000 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο.

Το ράλι του bitcoin βοήθησε να ενισχυθούν και οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, μεταξύ των οποίων και η Strategy. Η εταιρεία, η οποία διατηρεί μεγάλες ποσότητες bitcoin στα αποθεματικά της, σημείωσε άνοδο 9,5%.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 2,3%, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίασή του και κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,5%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 0,7%, κερδίζοντας 366 μονάδες.