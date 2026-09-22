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Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West
Ειδήσεις
15:52 - 22 Σεπ 2026

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Reporter.gr Newsroom
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Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής-Δύσης, γεγονός που της επιτρέπει να επαναλάβει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Η λειτουργία του αγωγού είχε διακοπεί στις 13 Σεπτεμβρίου, έπειτα από επιθέσεις με drones που ανάγκασαν τη χώρα να σταματήσει τη φόρτωση αργού στο λιμάνι Γιανμπού.

Η επανέναρξη του εφοδιασμού έδωσε ώθηση στις πωλήσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent να υποχωρούν κατά περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου.

Μετά τις διαταραχές στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιούσε τον αγωγό για να διοχετεύει εκ νέου προς το Γιανμπού περίπου 4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της παγκόσμιας προσφοράς.

Ωστόσο, δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι ο αγωγός λειτουργεί προς το παρόν με χαμηλό ρυθμό μετά την επανεκκίνησή του. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Saudi Aramco επιδιώκει να αυξήσει σταδιακά τη δυναμικότητα του αγωγού στα 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως, χωρίς να διευκρινίσει πότε αναμένεται να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Η Saudi Aramco αρνήθηκε προς το παρόν να σχολιάσει.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο αγωγός αναμένεται να επαναλάβει την τροφοδοσία με αργό των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ένα φορτίο έχει προγραμματιστεί να φορτωθεί στο Γιανμπού αργότερα σήμερα, με προορισμό την Κίνα.

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