Κύπρος και Βόρεια Ελλάδα διερευνούν τις μεταξύ τους επενδυτικές ευκαιρίες

Οι επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου και Βορείου Ελλάδας, θα τεθούν στο μικροσκόπιο της 3ης Συνόδου Επιχειρηματικών Συναντήσεων Κύπρου – Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου η ώρα 17:00 – 20:00 στο κτίριο του ΕΒΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αρμόδιος για τη Μακεδονία – Θράκη κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο Πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο Πρόεδρος του Enterprise Greece κ. Δημήτρης Σκάλκος και άλλοι.

Στόχος της Εκδήλωσης, που οργανώνεται από την εταιρεία FMW Financial Media Way σε συνεργασία με το ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των θεσμικών φορέων και των επιχειρήσεων της Κύπρου και της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό τη σύναψη συνεργασιών, την παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων και την ανάπτυξη στενότερων επιχειρηματικών σχέσεων.

Θεσμικοί φορείς της Κύπρου και της Βόρειας Ελλάδας θα παρουσιάσουν τα δεδομένα και τις προοπτικές επενδύσεων στις δύο περιοχές και θα αναφερθούν στους τομείς ενδιαφέροντος για κοινές επιχειρηματικές δράσεις.

Μέσα από τις επαφές και τη δικτύωση που θα αναπτυχθεί στην Εκδήλωση, οι επιχειρήσεις των δύο περιοχών θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ενδεχόμενες συνεργασίες και κάθε άλλου είδους επιχειρηματική σχέση.

Η θεματολογία που θα καλύψει η Εκδήλωση είναι:

Οι επενδυτικές ευκαιρίες μεταξύ Κύπρου – Βόρειας Ελλάδας.

Η αξιοποίηση της Θεσσαλονίκης για επέκταση κυπριακών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και της Κύπρου για διείσδυση επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας προς τις Αραβικές χώρες.

Το θεσμικό φορολογικό και νομικό πλαίσιο της Κύπρου και της Ελλάδας για προώθηση των επενδύσεων.

Οι τομείς που προσφέρονται για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών.

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας, του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, του Invest Cyprus, του Enterprises Greece, του ΣΕΛΚ, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, των Ελεγκτικών Οίκων, των Δικηγορικών Γραφείων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επιχειρηματίες κ.α.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι του οικονομικού κόσμου και των Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, των θεσμικών φορέων, των Τραπεζών, των επενδυτικών οργανισμών και ταμείων, των Ορκωτών Λογιστών και Ελεγκτικών Οίκων, του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, των χρηματοοικονομικών αναλυτών και πολλών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση, που θα γίνει στο κτίριο του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, είναι υπό την αιγίδα του ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του ΚΕΒΕ, του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας, του Invest Cyprus, του Enterprise Greece, του ΣΕΛΚ και του CYFA. Οι εταιρίες Eurostat, IC Markets και Insero Ltd θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες τους.