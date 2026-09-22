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ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;
Πολιτική
16:23 - 22 Σεπ 2026

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να βγάζει ανακοινώσεις μέσω του ΥΠΕΘΟΟ που απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα της πρότασης της ΕΛΑΣ, καλό είναι να απαντήσει: Έχει σκοπό να βάλει πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων;» αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΛ.Α.Σ.

Και συνεχίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας: «Μόνο με αυτήν την επιλογή οι τιμές μπορούν να πέσουν στο 1,4 και 1,8 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης αντίστοιχα.

Έχει σκοπό να φορολογήσει τα υπερκέρδη του προηγούμενου εξαμήνου;

Μόνο το πρώτο εξάμηνο είχαν κέρδη 1,998 δισ.

Τα 1,278 εξ αυτών θεωρούνται έκτακτα κέρδη.

Αν κάνει ένα από τα παραπάνω οι τιμές πέφτουν στην πρόταση της ΕΛΑΣ, χωρίς καμία δημοσιονομική επιβάρυνση.

Επίσης μπορεί να μειώσει προσωρινά τον ΦΠΑ, όπως η Ισπανία και μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μισό, στο ελάχιστο δηλαδή επιτρεπόμενο όριο, τον ΕΦΚ.

Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα και προφάσεις εν αμαρτίαις. Ας τα αφήσουν και ας μας πούνε επιτέλους τι σκοπεύουν να κάνουν.

Εκτός και αν σκοπεύουν να φορτώσουν για άλλη μια φορά το κόστος στους καταναλωτές.

ΥΓ. Ο κ. Κυρανάκης, γραμματέας της ΝΔ, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή συμφώνησε ότι η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Το ΥΠΕΘΟΟ άλλα απαντάει. Επιτέλους ας βρούνε μια κοινή γραμμή στη ΝΔ, ακόμη και αν χρειαστεί «να ξεκαβαλικέψουν»! γιατί αρχίζουν και κουράζουν…».

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