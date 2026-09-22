Ιράν: Ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες εάν χαλαρώσουν οι πιέσεις των ΗΠΑ

Το Ιράν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ μέσα σε επτά ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters.

Η πρόταση, που έχει μεταφερθεί στην Ουάσιγκτον μέσω διαμεσολαβητών, έρχεται εν μέσω ενδείξεων ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επανέναρξη της διπλωματίας με τις ΗΠΑ. Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση να επαναφέρει τις συνομιλίες. Ο ίδιος, πάντως, διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς «λαιμούς» του πλανήτη. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και LNG περνούσε από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο. Η κίνηση έχει πλέον περιοριστεί δραματικά: σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, μόλις δύο εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά τη Δευτέρα, έναντι περίπου 125 μεγάλων εμπορικών πλοίων ημερησίως πριν από την κλιμάκωση.

Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα τις αγορές πετρελαίου, με το Brent να υποχωρεί προς τα 98 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν πιθανή αύξηση των διαθέσιμων προμηθειών. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ουσιαστική αποκλιμάκωση θα απαιτούσε την αποκατάσταση των ροών, ιδιαίτερα στα διυλισμένα προϊόντα.

Την ίδια στιγμή, η κρίση επεκτείνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και έχουν απειλήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα παράσχει περιορισμένη στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία, διαθέτοντας αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού της RAF για τα σαουδαραβικά μαχητικά.

Έτσι, η πιθανή επαναλειτουργία του Ορμούζ συνδέεται πλέον άμεσα με το ευρύτερο διπλωματικό παζάρι μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ παράλληλα η ασφάλεια των ενεργειακών διαδρομών στον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα παραμένει κρίσιμο ζήτημα για τις διεθνείς αγορές.

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