Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, αλλά και την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Endeavor Greece στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στη διατήρηση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, συνδέοντας την προοπτική μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης.

«Στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας, με αφορμή τον σχεδιασμό για την Ελλάδα του 2030, την ανάγκη να μην ανακοπεί η πορεία που έχει χαραχθεί.

Το 2030 και η πορεία της χώρας

Αναφερόμενος στο 2030, χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μια επόμενη κυβέρνηση να επιλέξει διαφορετική κατεύθυνση, γεγονός που, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της υφιστάμενης πολιτικής πορείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναφορά του στην τρίτη θητεία συνδέθηκε με την επιδίωξη να συνεχιστεί το συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης περιόδου.

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Κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, καλώντας τους να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επιστολική ψήφο, επισημαίνοντας τη δυνατότητα των Ελλήνων της διασποράς να διατηρούν ενεργό τον δεσμό τους με την Ελλάδα και να συμμετέχουν στις εκλογές.

«Κάθε εκλογή αφορά το μέλλον», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση της πορείας της χώρας.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις επόμενες γενιές, έθεσε ως στόχο να μην μεταφερθεί στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους.

«Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης»

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του πρωθυπουργού αφορούσε και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομία έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης».

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ έκανε επίσης αναφορά στο κόστος δανεισμού της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στόχος η προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις δυνατότητες προσέλκυσης εργαζομένων στην Ελλάδα, πέρα από τον παραδοσιακό τομέα του τουρισμού.

Όπως σημείωσε, η εξ αποστάσεως εργασία δημιουργεί νέες προοπτικές, καθώς επιτρέπει σε εργαζομένους να εγκαθίστανται και να ζουν στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα μπορούν να εργάζονται από τη χώρα για επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, εντάσσεται στις ευρύτερες προοπτικές που δημιουργούνται από την ψηφιακή οικονομία και την αλλαγή του τρόπου εργασίας.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες τεχνολογίες

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλιφόρνια περιλαμβάνει, πέρα από την εκδήλωση της Endeavor Greece, σειρά επαφών με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του εχθές, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της Tesla στο Palo Alto.