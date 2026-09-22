Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα το 7μηνο, παρά τη μείωση αφίξεων τον Ιούλιο

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% τον Ιούλιο του 2026 και κατά 12,0% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, παρότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 3,1% τον Ιούλιο του 2026 αλλά αυξήθηκε κατά 8,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Οι τουρίστες ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια στο 7μηνο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα το 2025 ήταν λιγότεροι από 19 εκατομμύρια. Συνεπώς, η χώρα παραμένει σε ρότα ρεκόρ.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (22/9) η ΤτΕ, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούλιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 4.314,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 4.074,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, αύξηση κατά 7,2% κατέγραψαν τον Ιούλιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4.722,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4.406,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 23,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούλιος 2026: 407,7 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 331,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,0%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 3,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπεραντιστάθμισαν κατά 137,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 11.243,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 10.087,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Άνοδο κατά 1.447,6 εκατ. ευρώ ή 12,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13.518,3 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 291,6 εκατ. ευρώ ή 14,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.275,3 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 8,6%, όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 2,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 62,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 90,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιούλιο του 2026, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 4.722,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 0,8% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.568,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 15,5% (Ιούλιος 2026: 1.923,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 1.665,2 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 7,7% (Ιούλιος 2026: 2.106,3 εκατ. ευρώ, Ιούλιος 2025: 1.955,6 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ υποχώρησαν κατά 22,2% και διαμορφώθηκαν στα 461,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν άνοδο κατά 11,3% και διαμορφώθηκαν στα 705,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 209,4 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 32,3% στα 358,1 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 49,5% κατέγραψαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 912,4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στα 265,9 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 13.518,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.094,3 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 18,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 5.783,2 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.884,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.210,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία σημείωσαν πτώση κατά 0,7% και διαμορφώθηκαν στα 1.980,9 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 16,8% στα 623,7 εκατ. ευρώ. Υψηλότερες κατά 31,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 828,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 23,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.091,6 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 7,9% στα 1.062,8 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούλιο του 2026 διαμορφώθηκε σε 6.552,3 χιλ. ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 3,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 3,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 17,8% έναντι του Ιουλίου του 2025. Η πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε κυρίως από την μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 7,6%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 4,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 3.166,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 0,6%, ενώ μειωμένη κατά 31,3% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 747,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία κατέγραψε άνοδο κατά 2,5% και διαμορφώθηκε σε 987,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 12,9% σε 315,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αυξημένη κατά 34,7% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 544,8 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε άνοδο κατά 16,0% και διαμορφώθηκε σε 901,7 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 17,4% σε 173,2 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 20.043,3 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 18.454,9 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 6,0% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 17,5%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 11.561,2 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,7% σε 8.482,1 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 13,2%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,8%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 7,7% και διαμορφώθηκε σε 3.029,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 5,1% σε 923,2 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 24,6% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.272,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 12,3% και διαμορφώθηκε σε 2.581,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,2% σε 829,9 χιλ. ταξιδιώτες.