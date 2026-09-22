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ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών
Ειδήσεις
14:22 - 22 Σεπ 2026

ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών

Reporter.gr Newsroom
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Έως και τους 230.000 ανθρώπους αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των εκτοπισμένων στην Υεμένη, ενώ περίπου 10.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι θα αναζητήσουν καταφύγιο στο Τζιμπουτί τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ήδη, περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός της Υεμένης, ενώ περίπου 3.000 έχουν καταφύγει στο Τζιμπουτί, μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων.

«Η εντατικοποίηση των συγκρούσεων στην Υεμένη θα μπορούσε να προκαλέσει νέους μαζικούς εκτοπισμούς, καθώς αναμένεται ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τόσο εντός της Υεμένης όσο και προς το Τζιμπουτί, τη Σομαλία και άλλες χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNHCR, Μπαμπάρ Μπαλόχ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στη Γενεύη.

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