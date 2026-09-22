ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών

Ήδη, περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί εντός της Υεμένης, ενώ περίπου 3.000 έχουν καταφύγει στο Τζιμπουτί, μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων.
«Η εντατικοποίηση των συγκρούσεων στην Υεμένη θα μπορούσε να προκαλέσει νέους μαζικούς εκτοπισμούς, καθώς αναμένεται ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, τόσο εντός της Υεμένης όσο και προς το Τζιμπουτί, τη Σομαλία και άλλες χώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNHCR, Μπαμπάρ Μπαλόχ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στη Γενεύη.