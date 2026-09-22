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Reuters: Συμφωνία μεταξύ Τραμπ, Δανίας και Γροιλανδίας για διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί
Ειδήσεις
14:12 - 22 Σεπ 2026

Reuters: Συμφωνία μεταξύ Τραμπ, Δανίας και Γροιλανδίας για διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη (22/9) με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας, προκειμένου να υπογράψουν συμφωνία που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία και θα μπορούσε να θέσει τέλος στην αντιπαράθεση για το στρατηγικά τοποθετημένο και πλούσιο σε ορυκτούς πόρους νησί.

Πιο αναλυτικά, η επικείμενη συμφωνία θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επεκτείνουν το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στη Γροιλανδία, όπως δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ειδικότερα, εκτός από την υφιστάμενη Αεροπορική Βάση Διαστήματος Πίτουφικ, η συμφωνία αναμένεται να προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων: στο Ναρσαρσουάκ, μια πρώην αεροπορική βάση του Ψυχρού Πολέμου, ο πληθυσμός της οποίας έχει συρρικνωθεί σε μόλις μερικές δεκάδες κατοίκους και στο Μέστερσβιγκ, το οποίο σήμερα χρησιμοποιείται από την Περιπολία Έλκηθρων Σκύλων Σίριους, μια επίλεκτη μονάδα των δανικών ειδικών δυνάμεων.

Όπως τονίζει το Reuters, η Γροιλανδία, -πρώην αποικία και ημιαυτόνομη περιοχή σήμερα του Βασιλείου της Δανίας-, βρίσκεται μεταξύ της Αρκτικής και της Βόρειας Αμερικής και διαθέτει τεράστιους ενεργειακούς πόρους.

Υπενθυμίζεται ότι η άρνηση του Τραμπ να αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής ή οικονομικής βίας για την απόκτησή της προκάλεσε διπλωματική κρίση τον Ιανουάριο στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και ανάγκασε τη Δανία και την κυβέρνηση της Γροιλανδίας να προχωρήσουν σε εντατικές διαπραγματεύσεις.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη συμφωνία

Όσον αφορά τις λεπτομέρειες γύρω από τη συμφωνία, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γενς-Φρεντέρικ Νίλσεν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, για την τριμερή τελετή υπογραφής.

Από την πλευρά του, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία θα θέσει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό τη συλλογική εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να την αφήνει αποκλειστικά στην Ουάσιγκτον και την Κοπεγχάγη.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ «μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας και όλων των άλλων αναγκών στη Γροιλανδία». Η Δανία δεν έχει απαντήσει στον ισχυρισμό του Τραμπ, αλλά έχει δηλώσει ότι η συμφωνία σέβεται την κυριαρχία του βασιλείου και το δικαίωμα της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.

«Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι επωφελής από τη γροιλανδική, την αμερικανική και την ευρωπαϊκή σκοπιά, καθώς και για λογαριασμό του Βασιλείου της Δανίας, είναι ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικής ασφάλειας», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Επισημαίνεται ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί ενόψει της υπογραφής της την Τρίτη. Δεν είναι επίσης σαφές εάν τροποποιεί τη συνθήκη άμυνας του 1951, η οποία αποτελεί τη νομική βάση για την αμερικανική παρουσία, ή εάν λειτουργεί ως νέο πλαίσιο.

Σημειώνεται ωστόσο ότι σηματοδοτεί μια μετατόπιση από τις προηγούμενες επιδιώξεις του Τραμπ για την πλήρη απόκτηση της Γροιλανδίας, ενός νησιού τρεις φορές μεγαλύτερου από το Τέξας, με πληθυσμό μόλις 57.000 κατοίκων, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι κατά μήκος των δύσβατων ακτών του.

Ωστόσο, αντιπροσωπεύει σημαντική επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών στο νησί — τη μεγαλύτερη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ διατηρούσαν εκεί 17 εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιωτικούς.

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