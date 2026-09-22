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Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16:02 - 22 Σεπ 2026

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση σημείωσε η αξία των εισαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, η αξία των εισαγωγών πετρελαίου αυξήθηκε κατά 55,8% σε σύγκριση με τον μηνιαίο μέσο όρο του 2025. Ωστόσο, η αντίστοιχη ποσότητα παρέμεινε σχεδόν σταθερή, καθώς διαμορφώθηκε σε 36,7 εκατομμύρια τόνους τον μήνα, καταγράφοντας οριακή αύξηση 1,2%.

Στην περίπτωση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 4,1%, την ώρα που ο όγκος τους υποχώρησε κατά 5,6%.

Ανοδικά κινήθηκαν, αντίθετα, τόσο η αξία όσο και ο όγκος των εισαγωγών φυσικού αερίου σε αέρια μορφή. Η αξία αυξήθηκε κατά 18,5%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 3,4%.

Οι βασικοί προμηθευτές της ΕΕ

Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νορβηγία και το Καζακστάν παρέμειναν οι σημαντικότεροι προμηθευτές πετρελαϊκών προϊόντων στην ΕΕ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Οι ΗΠΑ κάλυψαν το 18,8% των εισαγωγών, η Νορβηγία το 14,3% και το Καζακστάν το 13,4%.

Στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν την πρώτη θέση με ποσοστό 63,2% των εισαγωγών. Ακολούθησαν η Ρωσία με 17,3% και η Αλγερία με 8,1%.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο σε αέρια μορφή, η Νορβηγία ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής της ΕΕ, με ποσοστό 51,2%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αλγερία με 18,2%, ενώ ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,1%, ξεπερνώντας τη Ρωσία, η οποία αντιπροσώπευσε το 10,2% των εισαγωγών.

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