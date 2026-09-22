Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι χαιρετίζει το γεγονός πως το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD επιθυμεί διάλογο με τη Μόσχα, αντιπαραβάλλοντας τη στάση αυτή με, όπως τη χαρακτήρισε, την αντιπαραθετική στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το Reuters είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και η ηγεσία του AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση τον επόμενο χρόνο, με αντικείμενο την επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες προσπάθειες του AfD να δημιουργήσει επαφές με τη Μόσχα.

«Ωστόσο, ως πολιτική δύναμη στη Γερμανία – μια δύναμη που σήμερα είναι δημοφιλής, καταγράφει σταθερή άνοδο και τάσσεται υπέρ της σκοπιμότητας να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη χώρα μας – αυτό δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί», δήλωσε.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε, αντίθετα, ότι ο Μερτς έχει κάνει μόνο αντιπαραθετικές δηλώσεις για τη Ρωσία. Οι συντηρητικοί του Μερτς κυβερνούν σήμερα τη Γερμανία σε συνασπισμό με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες.

Η αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του AfD. Το κόμμα έχει επικρίνει τη στήριξη του Μερτς προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την δαπανηρή και αδικαιολόγητα προκλητική απέναντι στη Μόσχα.

Η κυβέρνηση Μερτς, καθώς και τα υπόλοιπα γερμανικά πολιτικά κόμματα, έχουν επικρίνει με τη σειρά τους τη στάση του AfD απέναντι στη Ρωσία. Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν τη Μόσχα για μια σειρά υβριδικών επιθέσεων στη Γερμανία, μεταξύ άλλων και για πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Το AfD εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός κυβερνητικών σχημάτων σε επίπεδο κρατιδίων, λόγω του «πύρινου τείχους», καθώς τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα αποκλείουν τη συνεργασία μαζί του.

Το κόμμα επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου βρέθηκε λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία.

Στις εκλογές και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση, χωρίς όμως να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση.