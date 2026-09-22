ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»
Ειδήσεις
14:51 - 22 Σεπ 2026

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τρίτη (22/9) ότι χαιρετίζει το γεγονός πως το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD επιθυμεί διάλογο με τη Μόσχα, αντιπαραβάλλοντας τη στάση αυτή με, όπως τη χαρακτήρισε, την αντιπαραθετική στάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Το Reuters είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα ότι ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και η ηγεσία του AfD έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για συνάντηση τον επόμενο χρόνο, με αντικείμενο την επανέναρξη των ρωσικών προμηθειών φυσικού αερίου προς τη Γερμανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες προσπάθειες του AfD να δημιουργήσει επαφές με τη Μόσχα.

«Ωστόσο, ως πολιτική δύναμη στη Γερμανία – μια δύναμη που σήμερα είναι δημοφιλής, καταγράφει σταθερή άνοδο και τάσσεται υπέρ της σκοπιμότητας να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη χώρα μας – αυτό δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί», δήλωσε.

Ο Πεσκόφ υποστήριξε, αντίθετα, ότι ο Μερτς έχει κάνει μόνο αντιπαραθετικές δηλώσεις για τη Ρωσία. Οι συντηρητικοί του Μερτς κυβερνούν σήμερα τη Γερμανία σε συνασπισμό με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες.

Η αποκατάσταση των ενεργειακών σχέσεων με τη Ρωσία αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του AfD. Το κόμμα έχει επικρίνει τη στήριξη του Μερτς προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την δαπανηρή και αδικαιολόγητα προκλητική απέναντι στη Μόσχα.

Η κυβέρνηση Μερτς, καθώς και τα υπόλοιπα γερμανικά πολιτικά κόμματα, έχουν επικρίνει με τη σειρά τους τη στάση του AfD απέναντι στη Ρωσία. Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούν τη Μόσχα για μια σειρά υβριδικών επιθέσεων στη Γερμανία, μεταξύ άλλων και για πρόσφατη απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Το AfD εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός κυβερνητικών σχημάτων σε επίπεδο κρατιδίων, λόγω του «πύρινου τείχους», καθώς τα υπόλοιπα μεγάλα κόμματα αποκλείουν τη συνεργασία μαζί του.

Το κόμμα επιχειρεί να σχηματίσει κυβέρνηση στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου βρέθηκε λίγο κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία.

Στις εκλογές και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, το AfD κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση, χωρίς όμως να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κύπρος και Βόρεια Ελλάδα διερευνούν τις μεταξύ τους επενδυτικές ευκαιρίες
Επιχειρήσεις

Κύπρος και Βόρεια Ελλάδα διερευνούν τις μεταξύ τους επενδυτικές ευκαιρίες

ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία
Ειδήσεις

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας
Ειδήσεις

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

Οικονομία
22/09/2026 - 16:13

Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Πολιτική
22/09/2026 - 16:06

Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Οικονομία
22/09/2026 - 16:05

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 16:02

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:01

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:52

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Πολιτική
22/09/2026 - 15:45

Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:37

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 15:23

Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:15

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 15:12

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 14:59

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα το 7μηνο, παρά τη μείωση αφίξεων τον Ιούλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/09/2026 - 14:56

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο

Νομίσματα
22/09/2026 - 14:54

«Έσπασε» το ταβάνι των $3 τρισ. η αγορά crypto – Τα ρίσκα πίσω από το ράλι

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:51

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:49

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/09/2026 - 14:44

Tα Γεμιστά μάς ταξιδεύουν στα 50s, 60s, 70s & 80s μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό διαγωνισμό

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 14:39

Κύπρος και Βόρεια Ελλάδα διερευνούν τις μεταξύ τους επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:22

ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:21

Ιράν: Ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες εάν χαλαρώσουν οι πιέσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:19

Κίνα: Το σχέδιο του Σι για να πάρει τον έλεγχο της Ταϊβάν χωρίς πόλεμο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:12

Reuters: Συμφωνία μεταξύ Τραμπ, Δανίας και Γροιλανδίας για διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί

Τεχνολογία
22/09/2026 - 14:07

Η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τον πραγματικό κόσμο - Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
22/09/2026 - 13:57

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ