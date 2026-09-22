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Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε
Πολιτική
15:45 - 22 Σεπ 2026

Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

Reporter.gr Newsroom
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Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζει το ΠΑΣΟΚ την ακρίβεια και την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων, με την Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ να ζητά προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στοχευμένη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Παράλληλα, η πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος της ΕΕ αναφέρθηκε στην πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, την αυτονομία του κόμματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, με έμφαση στο κόστος ζωής και το κυκλοφοριακό στην Αττική.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, η κα Διαμαντοπούλου τάχθηκε υπέρ μιας προσωρινής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, για όσο διάστημα διαρκεί η έντονη άνοδος των τιμών, καθώς και υπέρ στοχευμένης στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών. Μεταξύ άλλων, πρότεινε την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, υποστηρίζοντας ότι σε συνθήκες μεγάλης πίεσης για τα νοικοκυριά το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει.

Αναφερόμενη στην πολιτική αντιπαράθεση (ανάμεσα Φαραντούρη – Σδούκου) που προκάλεσε η αναφορά του Νικόλα Φαραντούρη από ΠΑΣΟΚ, στην επαγγελματική διαδρομή της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, η κα Διαμαντοπούλου σχολίασε «Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας, όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μία ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να ειπωθούν. Και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας αλλά και μιας ανδρικής. Επομένως, θεωρώ ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλει κανείς την κα Σδούκου. Πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα στο να φτάσουμε στην αποπομπή και στην διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές».

«Μονόδρομος η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ»

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συνεργασίες, η Άννα Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι για το ΠΑΣΟΚ «είναι μονόδρομος ο δρόμος της αυτονομίας». Όπως σημείωσε «Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της την Αριστερά και δεξιά της τη Δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την Κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και για αυτό είναι μονόδρομος για μας, ο δρόμος της αυτονομίας. Και θα σας πω και το εξής: της αυτονομίας όσον αφορά συνεργασίες με ηγεσίες και λοιπά. Όσον αφορά τον κόσμο, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που απευθύνεται και στον κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, (…) όπως και στον κόσμο που ψήφισε κάποια στιγμή Μητσοτάκη (…)».

Κριτική στη Νέα Δημοκρατία

Η κα Διαμαντοπούλου άσκησε παράλληλα κριτική στην πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει μετακινηθεί προς πιο δεξιές πολιτικές επιλογές.

Όπως υποστήριξε «Αν κρίνουμε ένα κόμμα από την οικονομική του πολιτική η Νέα Δημοκρατία το έχει πάει τέρμα δεξιά. Δηλαδή, όταν έχουμε αποτελέσματα που αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των πολιτών κατά 70% μέσα σε τέσσερα χρόνια, σημαίνει ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει δώσει το βάρος της στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έχει υπερασπιστεί την ασυλία των κερδών πολλές φορές και έχει υποστηρίξει, όπως ξέρουμε με πολύ συγκεκριμένους τρόπους, τα ολιγοπώλια και στην ενέργεια και στις τράπεζες και στην υγεία και σε πολλούς τομείς. Άρα, η Νέα Δημοκρατία έχει στραφεί πολιτικά τέρμα δεξιά όσον αφορά την πολιτική, δηλαδή αγγίζει πραγματικά τα όρια του νεοφιλελευθερισμού που δεν είχαμε στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε «(…) Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα, το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο».

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