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«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
13:57 - 22 Σεπ 2026

«Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά»: Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Reporter.gr Newsroom
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Με αφετηρία την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, από τις φρυκτωρίες έως τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ αφηγείται την εξέλιξη της επικοινωνίας. Για 16η χρονιά υποδέχεται σχολεία και οικογένειες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Με κεντρικό μήνυμα «Ένα ταξίδι που μας φέρνει κοντά», τα φετινά προγράμματα συνδυάζουν γνώση, δημιουργία και ανακάλυψη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η επικοινωνία και η τεχνολογία διαμορφώνουν τον κόσμο μας.

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Μάιο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικές δράσεις που ενισχύουν τη φαντασία, τη συνεργασία και την ενεργό μάθηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εικαστικά εργαστήρια, παιχνίδια επικοινωνίας, εργαστήρια STEM, θεατρικές παραστάσεις, κουκλοθέατρο, ενημερωτικές δράσεις και ξεναγήσεις. Ενδεικτικά, το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Από το τηλέφωνο στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο: Με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την εφεύρεση του τηλεφώνου, τα παιδιά θα γνωρίσουν την ιστορία του και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Μέσα από εικαστικά εργαστήρια, αφήγηση και παιχνίδι, θα δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές από πηλό και ανακυκλώσιμα υλικά, συνδέοντας τη γνώση με τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.
  • Ρομποτική και Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα εργαστήρια STEM προσκαλούν τους μικρούς επισκέπτες να γίνουν μηχανικοί ανακύκλωσης και να προγραμματίσουν έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας, ανακαλύπτοντας με βιωματικό τρόπο πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα από πειραματισμό και παιχνίδι, τα παιδιά θα γνωρίσουν τις βασικές αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα κατανοήσουν τις διαφορετικές εφαρμογές της στην καθημερινότητά μας.
  • Επικοινωνία για όλους: Για 6η χρονιά, το Μουσείο «ταξιδεύει» στην περιφέρεια με το εικαστικό εργαστήριο «Μηνύματα χωρίς σύνορα», που πραγματοποιείται διαδικτυακά σε δημοτικά σχολεία της Ελλάδας.

Η σταθερή αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Μουσείου: να παρουσιάζει στις νεότερες γενιές την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και παγκοσμίως και να αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την επικοινωνία, το πώς συνδεόμαστε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας.

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών είναι δωρεάν και πραγματοποιείται μέσω online κρατήσεων στο www.otegroupmuseum.gr.

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