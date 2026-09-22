Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση κινδύνων, η έννοια της στρατηγικής ανθεκτικότητας (strategic resilience) αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των οργανισμών.

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 του Ελληνικού Συνδέσμου Διαχείρισης Κινδύνων (H.A.RI.MA.), με τίτλο “Strategic Resilience 2026: Navigating Interconnected Risks & AI Governance”, επιχειρεί να φωτίσει τις νέες προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο.

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 - H.A.RI.MA. - #grmf26 θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, από τον H.A.RI.MA. σε συνεργασία με την ethosEVENTS, το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Η συμμετοχή στο συνέδριο θα είναι εφικτή με φυσική παρουσία στο TELECOM ACADEMY.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://ethosevents.eu/6o-greek-risk-management-forum-2026-dilosi-symmetochis/

Το #grmf26 συγκεντρώνει στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς, στο πλαίσιο ενός forum αφιερωμένου στις σύγχρονες προκλήσεις της διαχείρισης κινδύνων, με επίκεντρο τη Strategic Resilience, τα Interconnected Risks και το AI Governance.

Κεντρικός ομιλητής στο φετινό συνέδριο θα είναι ο Philippe Cotelle, President της FERMA (Federation of European Risk Management Associations), Head of Cyber Insurance Management & Head of Insurance Risk Management της Airbus Defence & Space. Με σημαντική διεθνή εμπειρία στον χώρο του Risk Management, της κυβερνοασφάλισης και της διαχείρισης κινδύνων, ο Philippe Cotelle θα συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, μεταφέροντας μια πολύτιμη ευρωπαϊκή και διεθνή οπτική στις σύγχρονες προκλήσεις του κλάδου.

Το Συνέδριο φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γνώσης και προβληματισμού, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της αγοράς. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη πρακτική διάσταση του Risk Management, μέσω της παρουσίασης πραγματικών παραδειγμάτων και βέλτιστων πρακτικών που αναδεικνύουν πώς οι οργανισμοί μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η έννοια της στρατηγικής ανθεκτικότητας διατρέχει οριζόντια τη φετινή θεματολογία, τονίζοντας την ανάγκη για προσαρμοστικότητα, καινοτομία και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. Στο επίκεντρο του συνεδρίου θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω θέματα:

Ο εξελισσόμενος ρόλος της ηγεσίας στην πλοήγηση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της αβεβαιότητας που καθοδηγείται από το AI

Στρατηγική λήψη αποφάσεων σε συνθήκες ασάφειας και ελλιπών δεδομένων

Ενσωμάτωση μιας κουλτούρας επίγνωσης κινδύνου σε επίπεδο διοικητικών στελεχών και διοικητικού συμβουλίου

Διακυβέρνηση του AI, των δεδομένων ESG και της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης

Διαχείριση του αλγοριθμικού κινδύνου, των μεροληψιών και των ηθικών ζητημάτων του AI

Εναρμόνιση Χρηματοοικονομικών, Λειτουργικών, Ψηφιακών και Κλιματικών Κινδύνων

Η αλυσίδα αξίας της ασφάλισης

Risk management στη δημόσια διοίκηση

Το 6ο Greek Risk Management Forum 2026 - H.A.RI.MA. τελεί υπό την αιγίδα σημαντικών θεσμικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων της χώρας. Η συμμετοχή και η υποστήριξη της ΕΚ - Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της ΕΑΔ - Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της ECG - Export Credit Greece - Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., της ΕΕΤ - Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, του ΣΕΒ - συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων, της ΕΑΕΕ - Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, της ΕΝΕΙΣΕΤ - Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών, του ΕΙΕΕ / IIA Greece - Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του ΣΕΚΑΣΕ / ASCO - Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος, της ACFE Greece - Ένωσης Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης, του ΣΕΟΔΙ - Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών, του ΣΕΜΑ - Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, του HALA - Ελληνικού Συλλόγου Πραγματογνωμόνων και Διακανονιστών Ζημιών, του ISRM Chapter, του ΣΑΕΕ - Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας και του AI CATALYST, ενισχύουν το κύρος και την εμβέλεια της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία του Risk Management για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαφάνεια και την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.