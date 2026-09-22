Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός, με τα περιφερειακά αεροδρόμια να σημειώνουν νέα ρεκόρ μέσα στην αιχμή της φετινής θερινής περιόδου. Τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ξεπέρασαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο το όριο των 7 εκατ. επιβατών σε έναν μόνο μήνα, ενώ ιδιαίτερα θετική είναι και η συνολική εικόνα στο πρώτο οκτάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο περισσότεροι από 27,7 εκατ. ταξιδιώτες πέρασαν από το δίκτυο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, καταγράφοντας αύξηση 5,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασε επίσης το 5%, φθάνοντας σχεδόν τα 22,2 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι περίπου 21 εκατ. πέρυσι. Παράλληλα, στο δίκτυο εσωτερικού διακινήθηκαν 5,5 εκατ. επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 6%.

Ο Αύγουστος

Σε επίπεδο Αυγούστου, η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια —Ακτίου, Χανίων, Κέρκυρας, Καβάλας, Κεφαλονιάς, Θεσσαλονίκης, Ζακύνθου, Κω, Μυτιλήνης, Μυκόνου, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης και Σκιάθου— ανήλθε σε 7,1 εκατ. επιβάτες. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, η κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1%, δηλαδή κατά περίπου 345.000 επιβάτες.

Πρόκειται για νέο ορόσημο για το δίκτυο, καθώς για πρώτη φορά η μηνιαία επιβατική κίνηση ξεπέρασε τα 7 εκατ. ταξιδιώτες. Παράλληλα, ξεχωριστό ρεκόρ σημείωσε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, το οποίο για πρώτη φορά ξεπέρασε το 1 εκατ. επιβάτες μέσα σε έναν μήνα.

Η άνοδος τον Αύγουστο προήλθε κυρίως από τη διεθνή κίνηση. Οι επιβάτες του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 293.000, ή 5%, φθάνοντας συνολικά τα 5,8 εκατ. ταξιδιώτες.

Σε επίπεδο αγορών, το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην πρώτη θέση με 1,5 εκατ. ταξιδιώτες και αύξηση 7%. Ακολούθησε η Γερμανία με 924.000 ταξιδιώτες και η Ιταλία με 784.000.

Ως προς τους μεγαλύτερους όγκους διεθνών επιβατών, ξεχώρισαν η Κέρκυρα, με αύξηση 6%, η Θεσσαλονίκη, με άνοδο 6,9% και περισσότερους από 728.000 διεθνείς επιβάτες, και η Ρόδος, όπου η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 3,7%, ξεπερνώντας τους 1,26 εκατ. επισκέπτες.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η ποσοστιαία αύξηση στην Κεφαλονιά, όπου η διεθνής επιβατική κίνηση ενισχύθηκε κατά 13,8%, αν και σε απόλυτους αριθμούς παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα, λίγο πάνω από τους 213.000 ταξιδιώτες.

Στο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να ξεχωρίζει, οι σημαντικότερες αγορές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και το Ισραήλ, ενώ αυξημένη ήταν και η προτίμηση των Ελλήνων για το αεροδρόμιο του νησιού.

Πέρα από τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς που πρωταγωνιστούν στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, ανοδική πορεία συνέχισε να καταγράφει και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τον Αύγουστο εξυπηρέτησε συνολικά περισσότερους από 966.000 ταξιδιώτες, εκ των οποίων οι 728.000 αφορούσαν το δίκτυο εξωτερικού. Σημαντική ήταν η αύξηση της κίνησης από αγορές όπως το Ισραήλ, η Γερμανία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή

Παρά τον γεωπολιτικό παράγοντα που έχει επηρεάσει από τον Μάρτιο και μετά τις αερομεταφορές, η κίνηση από και προς τη Μέση Ανατολή στα 14 αεροδρόμια της Fraport Greece δεν παρουσίασε αρνητικές επιπτώσεις τον Αύγουστο.

Αντίθετα, καταγράφηκε αύξηση κατά 20,6%, καθώς διακινήθηκαν περίπου 44.000 περισσότεροι επιβάτες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι συντελεστές πληρότητας στα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί, στο 82,1% τον Αύγουστο του 2026 έναντι 82,4% τον ίδιο μήνα πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η συνολική αύξηση του αριθμού των πτήσεων δείχνει ότι η ζήτηση για τις συγκεκριμένες συνδέσεις εξακολουθεί να ενισχύεται.

Ενισχυμένη και η εσωτερική κίνηση

Τον Αύγουστο, οι πτήσεις του εσωτερικού αντιστοιχούσαν στο 14% της συνολικής κίνησης του δικτύου, με 968.000 επιβάτες. Σε ετήσια βάση, η συγκεκριμένη κίνηση ήταν αυξημένη κατά 5,7% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Παρά τη συνολική αύξηση των επιβατών, το μέσο ποσοστό πληρότητας στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υποχώρησε σε σχέση με πέρυσι, διαμορφούμενο στο 86,9% από 88,1% τον Αύγουστο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με την ενίσχυση της προσφοράς θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα των αεροσκαφών, η διεύρυνση των υφιστάμενων δικτύων και η προσθήκη νέων δρομολογίων αύξησαν σημαντικά τις διαθέσιμες θέσεις.

Ωστόσο, η αύξηση της επιβατικής κίνησης δεν ήταν αντίστοιχα υψηλή με την άνοδο της διαθέσιμης χωρητικότητας, με αποτέλεσμα ο δείκτης πληρότητας να κινηθεί χαμηλότερα από τα επίπεδα του Αυγούστου του 2025.