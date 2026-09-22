Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σε μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά του ενεργειακού τομέα μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα (21/9).

Ειδικότερα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε στο Χ ότι συζήτησαν την από κοινού προσπάθεια «για την επίτευξη ενός μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών».

Ο Μακρόν συζήτησε επίσης «την προοπτική μιας ενεργειακής εκεχειρίας» με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα το βράδυ της Δευτέρας.

Όπως τονίζει το POLITICO, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την πλευρά του Γάλλου προέδρου έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων του Τραμπ προς το Ζελένσκι να σταματήσει το Κίεβο να πλήττει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας.

«Ο κ. Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να καταστρέφει τα καύσιμα ντίζελ στη Ρωσία», δήλωσε ο Τραμπ στις 13 Σεπτεμβρίου. «Η άνοδος της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και όχι στο Ιράν», έγραψε την επόμενη ημέρα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ, η Ουκρανία συνέχισε να πλήττει ρωσικές ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης σε μεγάλο διυλιστήριο στη Σαμάρα, στη νοτιοδυτική Ρωσία. Οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι οι επιθέσεις τους σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις από τον Ιούνιο έχουν καταστρέψει σχεδόν το ήμισυ της δυναμικότητας διύλισης της χώρας.

Η Μόσχα έχει επίσης προκαλέσει συχνά διακοπές ηλεκτροδότησης μέσω επιθέσεων κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι άφησε τη Δευτέρα να εννοηθεί ότι το Κίεβο ενδιαφέρεται για μια αμοιβαία «αποκλιμάκωση» σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τις κρίσιμες υποδομές.

Κλείνοντας, υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ στη Νέα Υόρκη την Τρίτη στις 13:15 τοπική ώρα.