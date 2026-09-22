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Γερμανία: Η άμυνα δίνει ώθηση στην οικονομία – Στο 1,3% η ανάπτυξη το 2026
Ειδήσεις
13:55 - 22 Σεπ 2026

Γερμανία: Η άμυνα δίνει ώθηση στην οικονομία – Στο 1,3% η ανάπτυξη το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότερο αισιόδοξα για την πορεία της γερμανικής οικονομίας εμφανίζονται τα κορυφαία οικονομικά ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας, αναθεωρώντας σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt και του Reuters, τα πέντε κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα (ifo, DIW, RWI, ​IfW und das IWH αναμένεται να προβλέψουν ανάπτυξη 1,3% του γερμανικού ΑΕΠ το 2026, έναντι μόλις 0,6% που προέβλεπαν την περασμένη άνοιξη.

Βελτιωμένη είναι και η πρόβλεψη για το 2027. Οι οικονομολόγοι αναμένουν πλέον ανάπτυξη 1,1%, από 0,9% που εκτιμούσαν πριν από λίγους μήνες.

Ενισχύεται η οικονομία από τις αμυντικές δαπάνες

Οι ειδικοί έχουν ήδη προχωρήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ένας από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών για άμυνα και εξοπλισμούς.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη Γερμανία, η οποία τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισε παρατεταμένη στασιμότητα και ασθενή ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι επιπτώσεις του πολέμου Ιράν–Ισραήλ και της ευρύτερης έντασης στη Μέση Ανατολή φαίνεται να είναι μέχρι στιγμής ηπιότερες από ό,τι αρχικά φοβούνταν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, η νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τα οικονομικά ινστιτούτα έχουν στο παρελθόν επικρίνει μέτρα οριζόντιας στήριξης των καταναλωτών, όπως η επιδότηση καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν αποτελεσματικότερο να δοθεί στοχευμένη οικονομική βοήθεια στα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, αντί για δαπανηρά μέτρα που εφαρμόζονται οριζόντια.

Παρά την αναβάθμιση των προβλέψεων, οι οικονομολόγοι παραμένουν επιφυλακτικοί. Η γερμανική οικονομία φαίνεται να αφήνει πίσω της μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, όμως η ανάκαμψη εξακολουθεί να εξαρτάται από την πορεία των δημόσιων επενδύσεων, του ενεργειακού κόστους και των διεθνών εξελίξεων.

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