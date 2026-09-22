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Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης
Ειδήσεις
15:15 - 22 Σεπ 2026

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης

Reporter.gr Newsroom
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Τη ζωή του έχασε 52χρονος πυροσβέστης στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρριχητών από το φαράγγι της Σιδερίτισσας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε κινητοποιηθεί έπειτα από κλήση για τη διάσωση των δύο αναρριχητών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο του φαραγγιού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 52χρονος πυροσβέστης, ενώ συμμετείχε στη διαδικασία μεταφοράς των δύο ατόμων σε ασφαλές σημείο, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του. Στη συνέχεια, ο πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού αναμένεται να διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του πυροσβέστη.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

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