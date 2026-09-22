ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο
Ειδήσεις
15:37 - 22 Σεπ 2026

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εγκατάσταση της εταιρείας Interpipe στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεγαλύτερης ουκρανικής εταιρείας παραγωγής σωλήνων.

Όπως ανέφερε η Interpipe σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον μη στρατιωτικής βιομηχανικής εγκατάστασης που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο βασικό παραγωγικό εξοπλισμό, καθώς και στις υποδομές της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία της, σύμφωνα με την εταιρεία.

Την ίδια ώρα, στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ένας άνδρας σκοτώθηκε και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού drone, σύμφωνα με το διορισμένο από τη Μόσχα Ρώσο κυβερνήτη της περιοχής, Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία που έδωσε ο Μπαλίτσκι.

Παράλληλα, η διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υπέστη ζημιές ένας σταθμός μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας που βρίσκεται κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο εξοπλισμός μέτρησης βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από τον πυρηνικό σταθμό και, παρά τις ζημιές, εξακολουθεί να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις των επιπέδων ραδιενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης
Ειδήσεις

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία
Ειδήσεις

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»
Ειδήσεις

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας
Ειδήσεις

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
22/09/2026 - 16:36

Πλεύρης από Θερμοπύλες: Έκλεισε οριστικά η δομή φιλοξενίας μεταναστών – Δεν τη χρειαζόμαστε πλέον

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:32

«Μπάσιμο» στο χώρο της τηλεόρασης από το Δημήτρη Γιαννακόπουλο - Έτοιμος να λανσάρει νέο κανάλι

Πολιτική
22/09/2026 - 16:23

ΕΛ.ΑΣ.: Πλαφόν στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων ή νέο κόστος στους καταναλωτές;

Πολιτική
22/09/2026 - 16:21

Αβραμόπουλος: Ανακλήθηκε το ένταλμα για το Qatargate – Κλείνει η υπόθεση στην Ελλάδα

Πολιτική
22/09/2026 - 16:19

Δένδιας από Κάιρο: Στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για Ελλάδα και Κύπρο η Αίγυπτος

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Bloomberg: Διχασμός στην ΕΕ όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:17

Ηλιούπολη: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό

Οικονομία
22/09/2026 - 16:13

Ανδριανός: Να εξάγουμε καλύτερα, με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό και την ελληνική οικονομία

Πολιτική
22/09/2026 - 16:06

Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο: Το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και η πρόθεση για τρίτη θητεία

Οικονομία
22/09/2026 - 16:05

ΕΕ: Σε φόρους το 50% της τιμής της βενζίνης – Στην 5η θέση η Ελλάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 16:02

Πώς διαμορφώθηκαν οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ το β’ τρίμηνο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 16:01

Το 6o Greek Risk Management Forum 2026 την Τετάρτη (23/9) στο Telekom Academy

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:52

Σαουδική Αραβία: Προχώρησε στην επαναλειτουργία του κρίσιμου αγωγού πετρελαίου East-West

Πολιτική
22/09/2026 - 15:45

Διακριτικές συστάσεις Διαμαντοπούλου σε Φαραντούρη: Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε 

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:37

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/09/2026 - 15:23

Fraport Greece: Ρεκόρ 7,1 εκατ. επιβατών τον Αύγουστο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ειδήσεις
22/09/2026 - 15:15

Τραγωδία στη Ρόδο: Πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 15:12

HELLENiQ ENERGY: Υποτροφίες σε 54 φοιτητές από 6 χώρες για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 14:59

Πάνω από 20 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα το 7μηνο, παρά τη μείωση αφίξεων τον Ιούλιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/09/2026 - 14:56

Θες να ζήσεις από κοντά την απόλυτη McLaren Racing εμπειρία; Το Fanzone της Allwyn θα έχει ελεύθερη είσοδο

Νομίσματα
22/09/2026 - 14:54

«Έσπασε» το ταβάνι των $3 τρισ. η αγορά crypto – Τα ρίσκα πίσω από το ράλι

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:51

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τις «επιθέσεις φιλίας» της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:49

Μακρόν: Πιέσεις για ενεργειακή «εκεχειρία» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/09/2026 - 14:44

Tα Γεμιστά μάς ταξιδεύουν στα 50s, 60s, 70s & 80s μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό διαγωνισμό

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 14:39

Κύπρος και Βόρεια Ελλάδα διερευνούν τις μεταξύ τους επενδυτικές ευκαιρίες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:22

ΟΗΕ: Πρόβλεψη για 230.00 εκτοπισμένους στην Υεμένη εντός των επόμενων μηνών

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:21

Ιράν: Ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες εάν χαλαρώσουν οι πιέσεις των ΗΠΑ

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:19

Κίνα: Το σχέδιο του Σι για να πάρει τον έλεγχο της Ταϊβάν χωρίς πόλεμο

Ειδήσεις
22/09/2026 - 14:12

Reuters: Συμφωνία μεταξύ Τραμπ, Δανίας και Γροιλανδίας για διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί

Τεχνολογία
22/09/2026 - 14:07

Η Βιομηχανική Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τον πραγματικό κόσμο - Η Ελλάδα ως κόμβος δεδομένων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ