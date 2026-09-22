Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη επτά τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εγκατάσταση της εταιρείας Interpipe στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεγαλύτερης ουκρανικής εταιρείας παραγωγής σωλήνων.

Όπως ανέφερε η Interpipe σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας βαλλιστική πυραυλική επίθεση εναντίον μη στρατιωτικής βιομηχανικής εγκατάστασης που διαχειρίζεται η εταιρεία.

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο βασικό παραγωγικό εξοπλισμό, καθώς και στις υποδομές της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία της, σύμφωνα με την εταιρεία.

Την ίδια ώρα, στο τμήμα της ουκρανικής περιφέρειας Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, ένας άνδρας σκοτώθηκε και τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού drone, σύμφωνα με το διορισμένο από τη Μόσχα Ρώσο κυβερνήτη της περιοχής, Γιεβγκένι Μπαλίτσκι.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία που έδωσε ο Μπαλίτσκι.

Παράλληλα, η διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι υπέστη ζημιές ένας σταθμός μέτρησης των επιπέδων ραδιενέργειας που βρίσκεται κοντά στην πυρηνική εγκατάσταση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο εξοπλισμός μέτρησης βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιομέτρων από τον πυρηνικό σταθμό και, παρά τις ζημιές, εξακολουθεί να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μετρήσεις των επιπέδων ραδιενέργειας.