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Tα Γεμιστά μάς ταξιδεύουν στα 50s, 60s, 70s &amp; 80s μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό διαγωνισμό
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:44 - 22 Σεπ 2026

Tα Γεμιστά μάς ταξιδεύουν στα 50s, 60s, 70s & 80s μέσα από έναν νέο διασκεδαστικό διαγωνισμό

Reporter.gr Newsroom
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Αγαπημένα και διαχρονικά, τα Γεμιστά Παπαδοπούλου έχουν συντροφεύσει γενιές καταναλωτών, που έχουν μεγαλώσει με τη χαρακτηριστική τους γεύση. Μια ξεχωριστή γεύση που περνά από γενιά σε γενιά και παραμένει αναλλοίωτη στον χρόνο.

Φέτος, αυτή η διαχρονική σχέση γίνεται παιχνίδι! Με τον διαγωνισμό «Μέσα σε κάθε γενιά», τα Γεμιστά Παπαδοπούλου μάς προσκαλούν σε ένα διασκεδαστικό ταξίδι στα 50s, 60s, 70s και 80s. Παίζοντας ένα mini game και ανεβάζοντας τη φωτογραφία τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται στο χαρακτηριστικό στιλ μιας άλλης δεκαετίας και να ανακαλύψουν ποια γενιά κρύβουν μέσα τους! Παράλληλα, διεκδικούν μοναδικά δώρα εμπνευσμένα από κάθε γενιά!

Ο διαγωνισμός συνεχίζεται έως και τις 26 Οκτωβρίου 2026. Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν το gemistapapadopoulou.gr, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και τον 5ψήφιο κωδικό (LOT NUMBER) που θα βρουν στις συσκευασίες των Γεμιστών που συμμετέχουν.

Εκτός από τα συναρπαστικά δώρα, οι συμμετέχοντες απαντώντας σε ειδικά διαμορφωμένες ερωτήσεις ανακαλύπτουν ποια γενιά κρύβουν μέσα τους. Στη συνέχεια, ανεβάζοντας μια φωτογραφία τους, βλέπουν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται στο στιλ της δεκαετίας που τους ταιριάζει, ενώ μοιράζοντας το αποτέλεσμα στα social media εξασφαλίζουν επιπλέον συμμετοχές στην κλήρωση.

Κάθε εβδομάδα, δωροκάρτες Public και ξεχωριστά δώρα, όπως πικάπ, soundbar, φωτογραφική μηχανή Polaroid, ηχείο, projector και GoPro, περιμένουν τους νικητές, ενώ στο τέλος του διαγωνισμού 3 μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν από ένα iPhone 17 Pro Max.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν διαφορετικές συσκευασίες και πολυσυσκευασίες Γεμιστών Παπαδοπούλου, στις αγαπημένες μας γεύσεις: Σοκολάτα, Βανίλια, Φράουλα, Λεμόνι, Καρύδα, Πορτοκάλι και Μπανάνα, καθώς και Mini Γεμιστά.

Με τον διαγωνισμό «Μέσα σε κάθε γενιά», τα Γεμιστά Παπαδοπούλου γιορτάζουν τη διαχρονική σχέση τους με το κοινό, φέρνοντας διαφορετικές γενιές πιο κοντά μέσα από αναμνήσεις, στιλ και διασκεδαστικές μεταμορφώσεις.

Γιατί, τελικά, τα Γεμιστά Παπαδοπούλου είναι μέσα σε κάθε γενιά!

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