Μασκ εναντίον Τραμπ με αφορμή το «αηδιαστικό» φορολογικό νομοσχέδιο

«Αυτό το τεράστιο, εξοργιστικό νομοσχέδιο είναι ένα αηδιαστικό έκτρωμα», έγραψε σε ανάρτησή του ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος υπηρέτησε για τρεις μήνες στην αμερικανική κυβέρνηση ως επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

«Λυπάμαι, αλλά δεν το αντέχω άλλο», έγραψε, μεταξύ άλλων ο Μασκ.«Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε», ανέφερε ακόμη στην ίδια ανάρτηση.

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.