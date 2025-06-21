Ο Τραμπ... απαξιώνει τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές - «Πολύ δύσκολο» να σταματήσω το Ισραήλ

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων Ευρωπαίων και Ιρανών στη Γενεύη, ο Τραμπ υποβάθμισε την αξία των συνομιλιών.
Οι Ευρωπαίοι υπουργοί σε κοινή τους ανακοίνωση έδωσαν έμφαση στο να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα, προτρέποντας, παράλληλα, την Τεχεράνη να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, μετά το πέρας των συνομιλιών, είπε ότι έγινε «μία σοβαρή συζήτηση, με σεβασμό» και δεν έκλεισε το παράθυρο για συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ, όμως, δεν είχε την ίδια άποψη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. "Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό", δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι "εμείς έχουμε συνομιλίες με το Ιράν".
Επιπλέον, υποστήριξε ότι η διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών του, Τούλσι Γκάμπαρντ, έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι το Ιράν απείχε εβδομάδες ή μήνες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
"Το Ισραήλ τα πάει καλά. Το Ιράν τα πάει λιγότερα καλά. Μιλάμε με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να ζητηθεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές.
Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η προθεσμία των δύο εβδομάδων για να λάβει μια απόφαση σε σχέση με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν είναι η "μέγιστη".