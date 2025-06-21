ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τραμπ... απαξιώνει τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές - «Πολύ δύσκολο» να σταματήσω το Ισραήλ
Ειδήσεις
00:05 - 21 Ιουν 2025

Ο Τραμπ... απαξιώνει τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές - «Πολύ δύσκολο» να σταματήσω το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε απαξιωτικές δηλώσεις σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης στις συνομιλίες με το Ιράν, θέλοντας προφανώς να δείξει πως αυτός είναι που καθορίζει τις εξελίξεις. Παράλληλα, βέβαια, είπε ότι είναι δύσκολο να ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων Ευρωπαίων και Ιρανών στη Γενεύη, ο Τραμπ υποβάθμισε την αξία των συνομιλιών.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί σε κοινή τους ανακοίνωση έδωσαν έμφαση στο να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα, προτρέποντας, παράλληλα, την Τεχεράνη να συνεχίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, μετά το πέρας των συνομιλιών, είπε ότι έγινε «μία σοβαρή συζήτηση, με σεβασμό» και δεν έκλεισε το παράθυρο για συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ, όμως, δεν είχε την ίδια άποψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. "Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό", δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι "εμείς έχουμε συνομιλίες με το Ιράν".

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών του, Τούλσι Γκάμπαρντ, έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι το Ιράν απείχε εβδομάδες ή μήνες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

"Το Ισραήλ τα πάει καλά. Το Ιράν τα πάει λιγότερα καλά. Μιλάμε με το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν θέλει να μιλήσει με την Ευρώπη", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να ζητηθεί από το Ισραήλ να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η προθεσμία των δύο εβδομάδων για να λάβει μια απόφαση σε σχέση με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν είναι η "μέγιστη".

Τελευταία τροποποίηση στις 21/06/2025 - 00:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μερτς με φόντο τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μερτς με φόντο τη Μέση Ανατολή

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Ισραήλ στο «ραντάρ» της ΕΕ – Ενδείξεις ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ειδήσεις

Το Ισραήλ στο «ραντάρ» της ΕΕ – Ενδείξεις ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε
Ειδήσεις

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις, επιβολή διοδίων και ενεργειακό σοκ στο επίκεντρο

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη
Ειδήσεις

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 14:55

Νέα χρηματοδοτικά προγράμματα για τα μοντέλα SEAT & CUPRA

Πολιτική
14/07/2026 - 14:55

Ανεξαρτητοποιήθηκε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 14:46

Μπρατάκος: Ιστορική ευκαιρία για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 14:43

Άλλο ένα μέτρο για τα καύσιμα ματαιώθηκε από τις εξελίξεις στο Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 14:26

«Μοναδικές εκπλήξεις, πλούσια δώρα, αξέχαστες εμπειρίες» - Oι νικητές του Instant Win μιλούν για τη νέα εποχή της Allwyn

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/07/2026 - 14:08

Μια νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς για την ανάδειξη της νέας ελληνικής δραματουργίας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL

Υγεία
14/07/2026 - 14:03

Τη Χάρτα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Οικονομία
14/07/2026 - 13:58

Πιερρακάκης: Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών να μετατραπεί σε ανάπτυξη

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:54

Συμφωνεί ο Μητσοτάκης με τον δήμαρχο Άργους;

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:51

Το σχέδιο διαφυγής του Κόλπου από τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:36

Τραμπ: Εξετάζουμε αν το Ιράν έχει drones και πυραύλους στην Κούβα – Αν ισχύει, θα δράσουμε

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 13:32

Συνεχίζεται η «αλματώδης» άνοδος στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $87 το Brent

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 13:19

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Νομίσματα
14/07/2026 - 13:10

Σε στάση αναμονής η αγορά των crypto – Οι γεωπολιτικές πιέσεις κρατούν το Bitcoin κοντά στα $62.500

Ειδήσεις
14/07/2026 - 13:03

Σχέδιο «Αριάδνη»: Μείωση της παραβατικότητας και αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:48

Choose: Υλοποιεί και αναβαθμίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης του 1566 με βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 12:34

ΣΕΒ: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας - Ο ρόλος της διοίκησης επιχειρήσεων

Ναυτιλία
14/07/2026 - 12:31

StealthGas: Πωλεί το Eco Wizard μετά την ολοκλήρωση της ασφαλιστικής αποζημίωσης

Οικονομία
14/07/2026 - 12:31

Στουρνάρας: Μονόδρομος για την Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή των προτάσεων Ντράγκι και Λέττα 

Ανεμοδείκτης
14/07/2026 - 12:27

Η εκλογική τύχη της ΝΔ εξαρτάται από την… ΝΔ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:26

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Τεχνολογία
14/07/2026 - 12:17

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ατζέντα των CIOs παγκοσμίως

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
14/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 18,7% στις νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Ιούνιο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/07/2026 - 12:06

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσιο άλμα 13,3% του Δείκτη Τιμών Εισαγωγής στη Βιομηχανία τον Μάιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 12:00

Πειραιάς: Νεκρό εντοπίστηκε ζευγάρι σε γκαράζ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:44

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Διεθνείς διακρίσεις για την ομάδα «AIOLOS NTUA» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ειδήσεις
14/07/2026 - 11:43

Σπάει το σύνορο του Γιβραλτάρ: Το Brexit φέρνει τελικά… ελεύθερη διέλευση

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
14/07/2026 - 11:37

Οι προπονητές των 5 μεγαλύτερων Εθνικών Ομάδων μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από κάθε επιτυχία

Πολιτική
14/07/2026 - 11:31

Πολάκης: Μόνο εγώ μπορώ να βάλω τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ