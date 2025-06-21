Ο Τραμπ... απαξιώνει τους Ευρωπαίους διαπραγματευτές - «Πολύ δύσκολο» να σταματήσω το Ισραήλ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, από την πλευρά του, μετά το πέρας των συνομιλιών, είπε ότι έγινε «μία σοβαρή συζήτηση, με σεβασμό» και δεν έκλεισε το παράθυρο για συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ, όμως, δεν είχε την ίδια άποψη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα ότι η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει πολύ στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. "Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να βοηθήσει σε αυτό", δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι "εμείς έχουμε συνομιλίες με το Ιράν".

Επιπλέον, υποστήριξε ότι η διευθύντρια των εθνικών μυστικών υπηρεσιών του, Τούλσι Γκάμπαρντ, έκανε λάθος όταν υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, ενώ εξέφρασε και την πεποίθηση ότι το Ιράν απείχε εβδομάδες ή μήνες από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.