Το Ισραήλ στο «ραντάρ» της ΕΕ – Ενδείξεις ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα

Για ενδείξεις ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα έκανε λόγο η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σημερινό (20/6) δημοσίευμα του Reuters.

Επικαλούμενη εκτιμήσεις ανεξάρτητων διεθνών οργανισμών, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέφερε: «Υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ θα παραβίαζε τις υποχρεώσεις του για τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει του άρθρου 2 της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ».

Όπως σημειώνει το πρακτορείο, η έκθεση έρχεται μετά από μήνες εντεινόμενης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα.

«Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί του Ισραήλ στην παροχή τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και άλλων ζωτικών προμηθειών επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας που βρίσκεται στην πληγείσα περιοχή», αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ανακοίνωσε τον Μάιο ότι το μπλοκ θα εξετάσει κατά πόσον το Ισραήλ συμμορφώνεται με τους όρους του συμφώνου του με την ΕΕ, αφού πάνω από τα μισά μέλη της ένωσης υποστήριξαν τη διενέργεια επανεξέτασης.

Βάσει της συμφωνίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, η ΕΕ και το Ισραήλ συμφώνησαν ότι οι σχέσεις τους «θα βασίζονται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών».

Ωστόσο, η αιτιολογική βάση των επιθέσεων που εξαπολύει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είναι, κατά δήλωση της κυβέρνησης Νετανιάχου, ότι αυτές αποσκοπούν στην εξόντωση της Χαμάς – μίας επικίνδυνης τρομοκρατικής οργάνωσης δηλαδή – και άρα δεν συνιστούν δείγμα παραβίασης δικαιωμάτων.

Όσον αφορά τη Γάζα, το έγγραφο που επικαλείται το Reuters περιλαμβάνει και ένα τμήμα που καλύπτει ζητήματα σχετικά με την άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, τις επιθέσεις με σημαντικό αριθμό θυμάτων, τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις, τον εκτοπισμό και την έλλειψη λογοδοσίας.

Η έκθεση εξετάζει επίσης την κατάσταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της βίας των εποίκων.

Το έγγραφο βασίζεται σε «γεγονότα που έχουν επαληθευτεί από και εκτιμήσεις που έχουν γίνει από ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς, και με έμφαση στα πιο πρόσφατα γεγονότα στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη», αναφέρεται.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η επανεξέταση προτάθηκε στις αρχές Μαΐου από τον Ολλανδό υπουργό Εξωτερικών Κάσπαρ Βέλντκαμπ, ο οποίος είχε εκφράσει ανησυχίες για τις ισραηλινές πολιτικές που «επιδεινώνουν μια ήδη άσχημη ανθρωπιστική κατάσταση».

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν την επανεξέταση κατά τη διάρκεια συνάντησης στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα (23/6), ενώ τα κράτη-μέλη παραμένουν διχασμένα ως προς την προσέγγιση που ακολουθούν σε σχέση με το Ισραήλ. Γι’ αυτό και δεν αναμένονται ιδιαίτερες αποφάσεις ή πρωτοβουλίες κατά τη σύσκεψη της Δευτέρας.