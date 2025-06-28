Νέος «χρησμός» Τραμπ: Η εκεχειρία στη Γάζα πλησιάζει – «Θα τους δώσουμε πολλά χρήματα»

Το απόγευμα της Παρασκευής (27/6), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκεχειρία στη Γάζα πιθανώς πλησιάζει, ίσως και την επόμενη εβδομάδα.

«Μόλις μίλησα με μερικούς από τους εμπλεκόμενους. Τρομερή κατάσταση διαμορφώνεται...» δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύουμε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα επιτύχουμε κατάπαυση του πυρός και, όπως γνωρίζετε, θα παρέχουμε πολλά χρήματα και τρόφιμα στην περιοχή».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η συμφωνία ή σε ποιον μίλησε για την πιθανή διακοπή του πολέμου που ξεκίνησε το 2023.

Προ ημερών, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδιώκει επιμελώς την εκεχειρία. «Σχετικά με τη Γάζα, ένιωσα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ αποφασισμένος, ακλόνητος, έχοντας επίγνωση της σημασίας της εκεχειρίας, και πιστεύω ότι η δέσμευσή του είναι απαραίτητη», δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. «Γνωρίζω ότι το επιτελείο του συμμετέχει σε συνεχείς συζητήσεις».

Παράλληλα, το Ισραήλ εκτιμά ότι το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ιράν ανέρχεται σε 10 δισεκατομμύρια σέκελ (3 δισ. δολάρια), καθώς απαιτούνται κεφάλαια τόσο για την επισκευή κτιρίων που επλήγησαν από πυραύλους όσο και για την καταβολή αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις.

Οι υπολογισμοί του ισραηλινού υπουργείου Οικονομικών δείχνουν τον βαθμό στον οποίο το Ιράν διέσπασε την άμυνα του Ισραήλ μέσω πυραυλικών επιθέσεων, σημειώνει το Bloomberg.