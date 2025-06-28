Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ταχείες αντικαταστάσεις, οι διάλογοι-φωτιά και το «μήνυμα» Μητσοτάκη

Άλλη μία κίνηση αιφνιδιασμού – ενδεχομένως κι επικοινωνιακού εντυπωσιασμού – από το Μέγαρο Μαξίμου ήρθε το μεσημέρι του Σαββάτου (28/6), με την ανακοίνωση των ονομάτων του νέου υπουργού Μετανάστευσης και των τριών υφυπουργών που αντικαθιστούν τους παραιτηθέντες, λόγω της εμπλοκής τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάντως με την επιλογή του κ. Πλεύρη είναι προφανές ότι δίνεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το στίγμα, που δόθηκε με τον Μάκη Βορίδη, συνεχίζεται: η πολιτική κατεύθυνση στο Μετανάστευσης μένει ίδια και δεν αλλάζει, ούτε πρόκειται, παρά τις (αναγκαστικές) μετακινήσεις και απομακρύνσεις.

Η άμεση ανακοίνωση των ονομάτων, προφανώς, εξυπηρετεί επικοινωνιακά, αφού τραβάει τα βλέμματα, απομακρύνοντάς τα από το ζήτημα των απομακρύνσεων και «θολώνοντας» τη συζήτηση για το ποιος έφυγε και γιατί.

Αφού, λοιπόν, δόθηκε το «μήνυμα» ότι το πολιτικό τοπίο, ακόμη και χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία για ποινικές ευθύνες, καθάρισε, μία γρήγορη αντικατάσταση ήταν το μόνο που θα μπορούσε να γίνει – ιδίως από τη στιγμή που είναι σαφές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε «ζυγίσει» τα πράγματα κι είχε πάρει τις αποφάσεις του πολύ πριν τις χθεσινές ανακοινώσεις.

Οι διαρροές θέλουν τον πρωθυπουργό να είχε ήδη πάρει τις αποφάσεις του πριν εγκαταλείψει τις Βρυξέλλες. Η επίσημη γραμμή του Μαξίμου είναι πως οι τελικές αποφάσεις ελήφθησαν με την άφιξή του στην Ελλάδα, η οποία σήμανε και την αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του πολιτικού τοπίου.

Όπως και να ’χει, το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι τόσο ο χρόνος της απόφασης, όσο η «στροφή» στην κυβερνητική ρητορική. Εν μία νυκτί σχεδόν το αφήγημα για τις «χρόνιες ανεπάρκειες» του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενός αμαρτωλού και προβληματικού οργανισμού, άλλαξε και υιοθετήθηκε η γραμμή της μετωπικής σύγκρουσης με το πρόβλημα, για τη ριζική και υπεύθυνη αντιμετώπισή του.

Ο πρωθυπουργός έλαβε αποφάσεις που «στέλνουν ένα σαφές μήνυμα», δήλωσε σήμερα (28/6) λίγο πριν την ανακοίνωση των ονομάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουμε καταλάβει ότι όλα αυτά δεν είναι ανεκτά, δεν είναι συμβατά με την υπουργική και υφυπουργική ιδιότητα και είναι ένας οδηγός για όλους μας που έχουμε επιλέξει να εκπροσωπούμε τους πολίτες. Στην περίπτωση του κ. Βορίδη είναι μία παραίτηση για τους λόγους που εξήγησε ο ίδιος», προσέθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Αυτό, βέβαια, δεν θα πρέπει να συγχέεται με απροϋπόθετη αποδοχή του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ακούγεται σε όλους τους τόνους από το Μαξίμου, σε μία προσπάθεια να δοθεί το μήνυμα ότι δεν ήταν οι προειδοποιήσεις για αίτημα σύστασης προανακριτικής που ανησύχησαν το κυβερνητικό επιτελείο και οδήγησαν σε ριζικές αποφάσεις πιο γρήγορα.

«Ως προς την ποινική διάσταση, θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε τα δεδομένα... Και όταν έρθει η ώρα της Βουλής, της κατάθεσης των προτάσεων, με σεβασμό και στις προτάσεις που θα κατατεθούν, αλλά και στους πολίτες πάνω από όλα, θα τοποθετηθούμε χωρίς πολιτικούς όρους, αλλά με τα στοιχεία που μόνο υπάρχουν», ξεκαθάρισε ο Παύλος Μαρινάκης, επιμένοντας πως η Δικαιοσύνη «θα πρέπει να φέρει τα ποινικά στοιχεία».

Όλο και περισσότερες συνομιλίες «φωτιά» στον αέρα

Όσο η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής και συνεχίζει να μελετά τη δικογραφία, όλο και περισσότερες «καυτές» συνομιλίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Στις συνομιλίες αυτές «πρωταγωνιστούν», μεταξύ άλλων, ο κ. Κέλλας – ο οποίος δεν κρίθηκε απαραίτητο να απομακρυνθεί, αφού δεν υπάρχουν αναφορές για εμπλοκή του σε οικονομικά αλισβερίσια –, ο κ. Λεονταρίδης, ο κ. Χατζηβασιλείου, ο κ. Σενετάκης, ο κ. Σταυρόπουλος, ο κ. Μπουκώρος και ο Φάνης Παπάς, που είχε διατελέσει πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, φέρεται να έχει αναφέρει σε συνομιλία του με τον κ. Κέλλα ότι ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης έχει δηλώσει παράνομα βοσκοτόπια.

«Κοίταξε να δεις, θα στο φτιάξω. Αλλά να του πεις να μην γυρίζει και κοκορεύεται στα καφενεία»

Οι διάλογοι που έχουν βγει στον «αέρα» – που, καθώς φαίνεται, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου – είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικοί.

«Ναι, μωρέ, να το φτιάξει. Είναι κρίμα το παιδί, είναι και δικό μας», λέει εμπλεκόμενος στις «εξυπηρετήσεις», συνομιλώντας με ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σε μια άλλη συνομιλία, υπόσχεται σε βουλευτή της ΝΔ ότι «όλα γίνονται» όταν δεν «καραδοκεί» κανείς, με τον βουλευτή να τον καθησυχάζει, με τη σειρά του, λέγοντάς του ότι δεν πρόκειται για «χτυπητή» περίπτωση και δεν θα ασχοληθεί κανείς.

Σε μία άλλη συνομιλία, συνδικαλιστής από την Κρήτη λέει: «Ενημέρωσα και απείλησα τον Τσιάρα, καταρχήν του λέω δεν θα μου σηκώνεις τη φωνή σου γιατί θα δεις έναν Γρύλλο πολύ αντίθετο απ’ ό,τι έχεις γνωρίσει και μου λέει ο Τσιάρας “συγγνώμη, δεν σου φώναξα” και του λέω θα σου κλείσω στο Ηράκλειο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.»

Τσιάρας: Όποιος ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τι γινόταν, προφανώς υποκρίνεται

«Από εκεί και πέρα πρέπει κανείς να ανατρέξει στο τι ακριβώς συμβαίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να κατανοήσει θέματα που δεν γίνονται πολλές φορές απολύτως κατανοητά στην κοινή γνώμη. Όποιος ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει τι γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, προφανώς υποκρίνεται. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας», δήλωσε ο κ. Τσιάρας χθες (27/6) στην τηλεόραση του Action24, επαναλαμβάνοντας το παλιό αφήγημα του «όλοι μαζί τα φάγαμε» στην πιο light εκδοχή του «όλοι μαζί τα ξέραμε και κανείς δεν μίλησε» και επιμένοντας ότι η απόφαση του πρωθυπουργού ήταν μονόδρομος για μία κυβέρνηση που δείχνει σεβασμό σε θέματα θεσμικότητας και ακολουθεί το Σύνταγμα.

Στο δια ταύτα, είναι πέρα από προφανές ότι η ταχεία αντικατάσταση των αποπεμφθέντων δεν είναι αρκετή για να ξεπεραστεί μια κυβερνητική κρίση που μόλις «έσκασε». Το πόσο βαθιά θα είναι και ο αντίκτυπος που θα έχει στο – ήδη ευάλωτο – προφίλ της κυβέρνησης μένει να φανεί από τις αποκαλύψεις που θα ακολουθήσουν, οι οποίες, όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, δεν προβλέπεται να είναι αμελητέες.