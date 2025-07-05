Ακριβότερα τα «Made in China» προϊόντα στο Amazon: Οι δασμοί Τραμπ «φουσκώνουν» τις τιμές

Οι τιμές των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Κίνα και πωλούνται στο Amazon αυξάνονται ταχύτερα από το συνολικό πληθωρισμό, σύμφωνα με ανάλυση 1.400 διαφορετικών προϊόντων που πραγματοποίησε αποκλειστικά για το Reuters η εταιρεία ανάλυσης DataWeave.

Η ανάλυση δείχνει ότι οι αυξήσεις των τιμών για αυτά τα προϊόντα επιταχύνθηκαν από το Μάιο, ένα σημάδι ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ αρχίζουν να επηρεάζουν τους καταναλωτές. Η μέση τιμή ενός καλαθιού με περισσότερα από 1.400 προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα και πωλούνται στο Amazon σε αγοραστές των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 2,6% μεταξύ Ιανουαρίου και μέσα Ιουνίου, ξεπερνώντας τον τελευταίο ρυθμό πληθωρισμού των ΗΠΑ για βασικά αγαθά. Οι αυξήσεις των τιμών ποικίλλουν ανάλογα με το προϊόν που πωλείται, ενώ σημειώνεται ότι οι τιμές ορισμένων προϊόντων μειώθηκαν.

Για το εξάμηνο έως το Μάιο, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τα βασικά αγαθά - ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες - αυξήθηκε κατά 1%. Τόσο τα ομοσπονδιακά στοιχεία όσο και η μελέτη της DataWeave δείχνουν ότι το κόστος των αγαθών παρουσίασε ανοδική τάση τους τελευταίους δύο μήνες, καθώς οι δασμοί άρχισαν να ασκούν πίεση στις τιμές.

Η DataWeave ανέλυσε περισσότερα από 25.000 είδη, εστιάζοντας σε 1.407 προϊόντα που πωλούνται στο Amazon, επειδή αυτά προέρχονται από την Κίνα. Η εταιρεία χρησιμοποίησε τις μεσαίες τιμές αντί για τους μέσους όρους, καθώς οι μέσοι όροι μπορεί να παραμορφωθούν από βραχυπρόθεσμες αυξήσεις των τιμών ή ασυνήθιστα υψηλές ή χαμηλές τιμές. Το καλάθι των προϊόντων που κατασκευάζονται στην Κίνα περιλαμβάνει προϊόντα που πωλούνται από το Amazon καθώς και από τρίτους πωλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρίτοι πωλητές αντιπροσωπεύουν το 62% όλων των προϊόντων που πωλούνται στο Amazon.

Τα προϊόντα με τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης περιλαμβάνουν σχολικά και γραφειακά είδη, ηλεκτρονικά είδη όπως εκτυπωτές και καταστροφείς εγγράφων, μέσα αποθήκευσης όπως CD και DVD, καθώς και είδη οικιακής χρήσης όπως έπιπλα και μαγειρικά σκεύη. Η Κίνα, η οποία πέρυσι εξήγαγε προϊόντα αξίας 438,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, είναι μεγάλος παγκόσμιος προμηθευτής σε όλες αυτές τις κατηγορίες.

Από τα 1.407 είδη που παρακολουθήθηκαν στη μελέτη της DataWeave μεταξύ Ιανουαρίου και 17 Ιουνίου, 475 παρουσίασαν αυξήσεις τιμών, 633 παρέμειναν αμετάβλητα και 299 παρουσίασαν μειώσεις τιμών.

Μέχρι τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός σε αυτή την ομάδα προϊόντων παρέμεινε μέτριος. Οι τιμές αυξήθηκαν πιο απότομα το Μάιο και επιταχύνθηκαν τον Ιούνιο, ιδίως στις κατηγορίες «Σπίτι & Έπιπλα» και «Ηλεκτρονικά», οι οποίες παρουσίασαν μέση αύξηση 3,5% και 3,1% αντίστοιχα.

Οι εποχιακές δυναμικές μπορεί να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, αλλά ο χρόνος και ο ρυθμός υποδηλώνουν ότι οι διαταραχές στο κόστος έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού του λιανικού εμπορίου, δήλωσε ο Karthik Bettadapura, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DataWeave.

«Ακόμη και οι μέτριοι δασμοί μπορούν να προκαλέσουν γρήγορα αλλαγές όταν τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά και οι κύκλοι αναπλήρωσης είναι γρήγοροι. Αυτό που βλέπουμε τον Ιούνιο είναι η πρώτη ευρεία αύξηση των τιμών, καθώς οι πωλητές αρχίζουν να προσαρμόζονται στα υψηλότερα κόστη μεταφοράς», δήλωσε ο Bettadapura.

«Οποιαδήποτε σύγκριση ενός μικρού αριθμού προϊόντων δεν αντικατοπτρίζει τις τιμές σε ευρύτερη κλίμακα για τα εκατοντάδες εκατομμύρια προϊόντα που διατίθενται στην Amazon», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon σε ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Andy Jassy, δήλωσε το Μάιο ότι η εταιρεία συνεργάστηκε με τους πωλητές για να μεταφέρει τις παραγγελίες στις ΗΠΑ πριν από την επιβολή των δασμών και ότι η εταιρεία παρέμενε «μανιωδώς επικεντρωμένη» στο να διατηρήσει τις τιμές χαμηλές.

Οι λιανοπωλητές έχουν δείξει προσοχή στο να μετακυλήσουν το κόστος των δασμών λόγω της αποδυνάμωσης του καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ και των υψηλών επιτοκίων. «Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες πιθανόν θα επιλέξουν να καθυστερήσουν τις αυξήσεις των τιμών», έγραψε νωρίτερα αυτό το μήνα ο Claudio Irigoyen, οικονομολόγος της Bank of America Securities.