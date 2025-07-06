Ο Μασκ ανακοίνωσε την ίδρυση του «America Party»

Την ίδρυση ενός νέου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ, που φιλοδοξεί να μπει σφήνα ανάμεσα σε Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (5/7) ο Ίλον Μασκ.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είχε κάνει πρόσφατα μία σχετική δημοσκόπηση στο Χ και το 65% των συμμετεχόντων είχε δηλώσει πως θα ήθελε ένα νέο κόμμα.

«Με συντελεστή 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο μεγιστάνας και απευθυνόμενος στους Αμερικανούς πολίτες τόνισε πως «σήμερα, το America Party σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας».



«Όταν πρόκειται για τη χρεοκοπία της χώρας μας με σπατάλες και δωροδοκίες, ζούμε σε μονοκομματικό σύστημα, όχι σε δημοκρατία», πρόσθεσε... καρφώνοντας ουσιαστικά τον Ντόναλντ Τραμπ.

Θυμίζουμε πως ο Μασκ στήριξε ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και πήρε μάλιστα και υπουργείο στην κυβέρνηση που προέκυψε. Ωστόσο, το φορολογικό νομοσχέδιο που προώθησε ο Τραμπ έφερε βαθιά ρήξη στη σχέση τους. Ο Μασκ αποχώρησε από την κυβέρνηση και οι δύο πρώην συνεργάτες αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις.

Ο Μασκ είχε κάνει κάποιες αναφορές για δημιουργία νέου κόμματος και τελικά το κάνει πράξη. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να στελεχώσει το κόμμα και φυσικά αν θα είναι αυτός πρόεδρος.